Lula quer acabar com herança? Veja de onde surgiu a polêmica

Qualquer pessoa gostaria de receber uma grande herança deixada pelos pais ou por outras pessoas próximas. Porém, no “mundo real”, são poucos os privilegiados nesse sentido. E muitos deles ficaram receosos a partir do momento em que começaram a ser propagadas notícias de que o atual presidente tem por objetivo acabar com a herança no país.

Falar de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) foram ouvidas em todo país. Mas, afinal, o que de fato se sabe sobre o assunto? E o que de fato qualquer brasileiro deve saber?

Todos os detalhes são explicados no decorrer desse artigo, e reforçados por um detalhe indispensável: checar a veracidade das informações é extremamente importante!

Afinal, Lula irá mesmo acabar com a herança no Brasil?

A polêmica sobre o fim da herança em território brasileiro teve início no final do ano de 2022, que foi exatamente quando inúmeros conteúdos sobre esse assunto começaram a ser divulgados na internet.

O ponto em comum, em cada um desses conteúdos, está na afirmação de que Lula e Fernando Haddad, atual Ministro da Fazenda, buscam colocar fim a qualquer direito que os herdeiros venham a ter. E isso tendo como embasamento as críticas que o Partido dos Trabalhadores sempre fez, em relação ao acúmulo de capital.

Ocorre, porém, que ambos nunc disseram nada similar a estas afirmações.

Jamais citaram que os filhos não poderão herdar os bens dos pais, por exemplo, e muito menos que caberá ao Governo Federal ficar com todos os bens de quem falecer.

Trata-se, portanto, de afirmações falsas, como muitos outras ligadas à política, e que têm circulado há meses (até mesmo anos) via redes sociais e aplicativos de mensagem, como o WhatsApp.

Essa fake news sobre a herança, especificamente, é baseada em edições feitas em um vídeo de dois anos atrás, no qual Lula conversa com Leonardo Boff (teólogo). À ocasião, o atual presidente da República falou sobre as coisas que acredita que as pessoas realmente necessitam para viver bem, e simplesmente mencionou o fato de que acumular muito dinheiro em vida pode servir somente para criar pessoas aproveitadoras.

Ou seja: em nenhum momento foi citado que o governo tem interesse de confiscar heranças.

A posição do atual governo a respeito desse assunto

Nem Luiz Inácio Lula da Silva nem nenhuma pessoa que atue em seu atual governo, portanto, têm interesse em proibir a herança no Brasil.

Porém, de fato há, nos planos desse governo, a discussão sobre colocar taxas sobre grandes fortunas. Mas nada que pareça “vir à tona” a curto prazo.

Afinal, trata-se de um tema que divide as opiniões, e pode encontrar muitos impedimentos na hora de sair do papel. É possível, por exemplo, que quem possua fortuna em território brasileiro a transfira para outro país, a fim de lidar com menos impostos.

Entre os projetos que já existe, está um de autoria de Randolfe Rodrigues, senador do Rede-AP, e que propõe que qualquer herança acima de R$ 4,67 milhões seja taxada.

