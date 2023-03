Quando sai o novo concurso da Anvisa 2023? Veja o que se sabe

A existência de um novo concurso da Anvisa agora em 2023, e em qualquer outro ano, representa não só a oportunidade para que dezenas de brasileiros tenham uma ótima oportunidade de trabalho: representa, também, a certeza de que esse órgão seguirá se mantendo em pleno funcionamento.

Entende-se, portanto, que é de interesse geral a realização desse processo seletivo. Porém, em relação a esse ano, pouco se sabe a respeito de datas, por exemplo.

Mas, uma coisa é certa: o edital pode ser anunciado a qualquer momento, por conta da considerável urgência para que as vagas sejam preenchidas.

Mais detalhes sobre esse concurso e sua importância são mostrados nos tópicos a seguir.

Por que um novo concurso da Anvisa se faz necessário

Embora a maioria das pessoas possa não ter reparado, o concurso da Anvisa ( Agência Nacional de Vigilância Sanitária) costuma ocorrer de forma anual, devido às características específicas de funcionamento da agência, que demanda que o quadro de servidores esteja sempre o mais completo possível.

E no que diz respeito a 2023, especificamente, um novo edital pode ser divulgado literalmente a qualquer momento.

Cabe frisar que o Governo Federal sempre precisa autorizar o certame em questão, cabendo a cada órgão interessado em realizar um concurso público enviar a respectiva solicitação para o Ministério da Fazenda até a data limite de 31 de maio. E, quanto a isso, a Anvisa já se adiantou: já foram feitas as devidas solicitações para que o novo edital possa ser realizado.

No ano de 2022, por sinal, o esperado era trabalhar com 107 vagas. Mas em dezembro desse mesmo ano o número de preenchimentos necessários já havia chegado a 121.

Em resumo, portanto, pode-se afirmar que um novo concurso da Anvisa se faz necessário e pode ser divulgado em breve justamente por conta do aumento de cargos que precisam ser preenchidos.

Lembrando, ainda, que o trabalho da agência é indispensável para as regulamentações brasileiras, e contribui diretamente para o Produto Interno Bruto (PIB) do país.

O que se sabe sobre o pedido feito ao governo em 2022

O pedido feito ao Governo Federal no ano passado em relação ao concurso da Anvisa buscava fazer 107 contratações, a fim de preencher os seguintes cargos:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária

Analista Administrativo

Técnico Administrativo

A remuneração, obviamente, foi estabelecida de acordo com cada ocupação, ficando na cada dos R$ 7.000 para a vaga de Técnico Administrativo e na casa dos R$ 15.000 para a vaga de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, por exemplo.

Isso sem contar o fato da oferta de diversos benefícios, como Auxílio Creche.

Os interessados em participar do próximo concurso da Anvisa, porém, precisam se preparar para as provas de acordo com as características exigidas para cada cargo, a começar pela escolaridade: nas áreas técnicas, basta ter o Ensino Médio concluído.

Espera-se, por enquanto, o parecer do Ministério da Economia em relação à realização do concurso.

