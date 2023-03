Como aumentar as vendas do seu negócio com o WhatsApp; 5 melhores truques

Lançado em 2009, o WhatsApp chegou no Brasil no mesmo ano e, desde então, vem se consolidando como uma das ferramentas de comunicação mais populares entre os brasileiros e, atualmente, já conta com mais de 120 milhões de usuários por aqui.

Nesse sentido, justamente por conta de sua ampla utilização, o aplicativo pode servir como uma ferramenta bastante útil para aqueles que trabalham com vendas e com o público, afinal, sua popularidade mostra um verdadeiro potencial que pode ser aproveitado para alavancar os resultados.

Pensando nisso, separamos para você cinco das principais dicas que envolvem a comunicação profissional através do uso do WhatsApp e como isso pode trazer bons benefícios para o seu negócio. Veja a seguir quais são elas e aprenda já a utilizá-las.

WhatsApp no Brasil: compensa investir?

Bom, antes demais nadas, é válido ressaltar que falar em investimento não é apenas tratar de assuntos relacionados a aplicações financeiras diretas. Na verdade, mais do que isso, investimento também pode ser entendido como dedicação a algo que pode trazer retornos e é nesse sentido que podemos chamar atenção para a importância de entender um pouco melhor sobre como funcionam a dinâmica de ferramentas digitais e como elas podem ser utilizadas nos negócios.

Nesse sentido, o WhatsApp pode ser entendido como uma plataforma que oferece ampla possibilidade de utilização de estratégias para alavancar os resultados do seu negócio, sobretudo se ele envolver vendas,

Amplamente utilizado no Brasil como uma ferramenta de comunicação pessoal e profissional, o aplicativo permite que as pessoas se comuniquem através de troca de mensagens de texto, áudio e vídeo, além de contar também com recursos como compartilhamento de fotos, arquivos e vídeos, chamadas, utilização do status e recado, e muito mais.

Dessa forma, muitas empresas podem, através do WhatsApp, construir uma sólida rede de atendimento ao cliente, permitindo que as partes se mantenham em contato de diferentes formas por meio de suas funcionalidades.

Veja também: Inteligência Artificial fará estas 4 profissões EXPLODIREM a partir de agora

Dicas para utilizar o WhatsApp no seu negócio

Como dito, o WhatsApp pode sim ser uma ferramenta bastante útil para trabalho e negócios, especialmente devido aos diversos recursos disponibilizados pelo aplicativo que vão possibilitar que empresas e clientes estejam sempre em contato.

Em um país com um amplo número de usuários como o Brasil, portanto, vale muito a pena investir alguns esforços nesse tipo de comunicação de forma profissional. Nesse sentido, veja quais são as melhores estratégias que permitirão que os seus resultados sejam ainda melhores:

1. WhatsApp como estratégia de comunicação

Em primeiro lugar, é importante trazer o aplicativo para a rede de comunicação da empresa e, para isso, é fundamental que o contato esteja presente nas campanhas de marketing, para que clientes tenham acesso a tal informação e, dessa forma, passem a procurar pelo canal.

2. Prepare a equipe

Como qualquer outra ferramenta, é necessário que a equipe designada saiba utilizar o recurso de forma eficiente e, para isso, é preciso conhecer bem as funcionalidades, sempre optando pela clareza e precisão quando a mensagem for destinada aos clientes.

3. Agilidade de atendimento

Ninguém se sente satisfeito ao aguardar demais por um retorno solicitado, não é mesmo? Por isso, a equipe de comunicação deve priorizar atender aos clientes com rapidez.

4. Escolha a plataforma de contato

Pensando na satisfação e bem estar do cliente, é bastante interessante para a empresa que ela selecione um ponto de contato entre as partes, evitando o envio excessivo de e-mails e mensagens com promoções e ofertas, por exemplo.

5. Diversifique os canais de atendimento

Diferente dos pontos de contato, os canais de atendimento podem, e devem, ser diversificados. Isso significa que o cliente deva ter opções na hora que desejar entrar em atendimento com a empresa em questão de acordo com suas possibilidades.

Veja também: Novo GOLPE do PIX já fez inúmeras vítimas no Brasil; entenda como funciona