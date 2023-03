Novo GOLPE do PIX já fez inúmeras vítimas no Brasil; entenda como funciona

Não é de hoje que os golpistas tentam lesar clientes brasileiros. Há um novo golpe no mercado chamado de BrasDex. Consiste na transferência de valores de modo involuntário durante uma transação bancária. Especialistas averiguaram que o principal alvo dos criminosos são os brasileiros! Tenha cuidado e saiba como se prevenir do golpe, todo cuidado é pouco.

Novo golpe do Pix causa novas vítimas

Clientes de instituições públicas ou privadas podem sofrer o terrível golpe. Empresas como Nubank, Banco Inter e C6 Bank estão tentando a todo custo evitar que seus usuários caiam nos golpes – mas é quase que impossível.

Porque os criminosos injetam no dispositivo da vítima um malware que permite ter acesso total ao dispositivo durante as transações bancárias – é uma espécie de acesso remoto.

O golpe foi identificado pela ThreatFabric e informou como o vírus funciona na prática. Brasileiros recebem links – geralmente de sorteios, pornografia, etc. Acabam clicando e pronto! O criminoso tem total acesso ao dispositivo.

A grande questão é que tudo acontece de maneira silenciosa – ele só percebe que caiu no golpe – quando cai. Porque o malware permite que os golpistas vejam tudo que os usuários fazem na tela do dispositivo – além das senhas e dados de acesso.

No momento da transferência, eles ocasionam um travamento no procedimento e assim ganham tempo para alterarem os dados e faz com que o dinheiro tenha um outro destino. Devido os dados serem modificados: eles só conseguem perceber o golpe após visualizarem os dados do destinatário.

Como evitar cair neste golpe?

Este golpe não tem nada a ver com a segurança dos aplicativos bancários, mas sim, com a segurança do próprio usuário. Visto que de uma vez que o celular foi infectado – é porque o usuário acabou clicando onde não devia.

Bastante corriqueiro entre os idosos que usam os aplicativos. Visto que através de grupos no Facebook e WhatsApp os links chegam até os idosos e então toda a mágica acontece! É recomendado não clicar em links duvidosos e desconhecidos.

Principalmente se no link tiver a seguinte frase “É você nesse vídeo? Nessa foto?” e assim por diante. Sendo um gatilho que fazem com que muitas pessoas acabem clicando e assim entregando o celular e todas as senhas de mãos beijadas para o criminoso.

Caso o golpe seja aplicado, é recomendado ligar rapidamente para a instituição bancária a fim de que venha tentar bloquear ou ressarcir a transferência. Visto que o mais rápido possível o banco for contatado, mais chances o usuário terá de reaver o seu dinheiro.