Um dos maiores bancos do Brasil oferece filmes e séries de graça aos clientes

Foi-se o tempo que quando alguém queria assistir algo, precisava ir ao cinema. Agora, com os serviços de streamings de filmes, isso se tornou algo bem mais fácil. Há opções conhecidas em todo o mundo, como a Netflix. Mas já imaginou um streaming gratuito e com títulos super populares? Isso já é realidade, graças a um grande banco do Brasil que lançou esse serviço, confira como ter acesso e assistir a centenas de filmes de maneira totalmente gratuita.

A plataforma dá acesso ilimitado a vários filmes

A novidade é excelente para as pessoas que gostam de assistir filmes diretamente em suas casas. E o melhor disso tudo, é que elas não precisarão pagar um centavo por isso, uma vez que o banco Itaú está fornecendo o acesso gratuito à plataforma.

Tudo isso está sendo proporcionado pelo Itaú Cultural Play, que nada mais é que uma grande plataforma de streaming do banco, onde os usuários terão acesso a vários filmes, séries, festivais e até mesmo a programas de televisão. Conteúdos de empresas parceiras também estarão disponíveis.

Ao todo, são cerca de 500 títulos disponíveis para todos, o catálogo conta com uma gama de opções, como clássicos do cinema, obras que foram premiadas, documentários e animações. Ou seja, cada usuário tem a liberdade de assistir aquilo que mais se adequa ao seu gosto.

Como é possível se cadastrar na plataforma?

O cadastro é totalmente gratuito, mas com ele, o usuário terá a possibilidade de assistir vários títulos de maneira totalmente gratuita. E o melhor disso tudo, é que para assistir, basta ter acesso à internet. Isto é, há como aproveitar para assistir no computador, celular, tablet ou até mesmo na própria televisão.

A inscrição será realizada pelo site Itaú Cultural Play, entrando no domínio, basta escolher ‘criar conta’ ou ‘Cadastre-se e descubra’. Após isso, o usuário será redirecionado para um formulário, onde ele irá preencher algumas informações e escolher uma senha. Feito isso, bastará pouco para o usuário concluir o cadastro. Basta que ele veja as políticas de privacidade, concorde com elas e pronto.

Lembrando que para fazer uso da plataforma, é preciso ter mais de 18 anos e ser morador do Brasil. Uma dúvida bem frequente é se pessoas que não são clientes do Itaú também podem usar e a resposta é: sim, não é necessário ser cliente do banco para aproveitar. Qualquer brasileiro, maior de 18 anos e que tenha uma conta na plataforma e concordado com todos os requisitos, pode fazer uso dela.

