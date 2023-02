Nova linha de crédito para MEIs aprovada pelo governo de São Paulo

Infelizmente o Brasil presenciou mais um grande desastre natural, que ocorreu no litoral norte de São Paulo. O local sofreu com fortes chuvas que ocasionou 54 óbitos e outras dezenas de pessoas que ficaram desaparecidas, além dos enormes danos materiais. Pensando nisso, o Governo de São Paulo acaba de anunciar uma linha de crédito especial para auxiliar a região, tanto as prefeituras, quanto às pessoas e os negócios locais. Uma vez que vários empreendedores perderam todos os seus produtos.

Como funcionarão as linhas de crédito que serão concedidas?

As linhas de créditos serão concedidas por intermédio do Governo Federal, ao todo, serão três linhas, que irão ajudar na reestruturação das atividades econômicas das regiões que foram afetadas pelas chuvas. Isso tudo é impacto de um compromisso firmado pelo Governador Local, Tarcísio de Freitas.

“Vamos ter uma ajuda financeira bastante robusta. Vamos irrigar a região com crédito. Isso vai ser muito importante nesse momento, principalmente para quem perdeu tudo nessa tragédia”, salientou Tarcício, em uma entrevista comentando sobre o assunto.

As linhas de crédito serão divididas em três grupos, o primeiro grupo será de crédito para as prefeituras das cidades atingidas pelas chuvas, posteriormente, o crédito será para os MEIs e para os empreendedores informais. Isso tudo com a finalidade de voltar a alavancar a economia da região atingida, segundo o próprio governador, para que a população possa voltar a ‘caminhar com as próprias pernas’. Já que vários empreendedores perderam uma boa parte dos seus produtos.

Veja também: Quem tem nome sujo pode abrir uma microempresa? Descubra aqui

Qual valor será disponibilizado em cada linha de crédito?

Na linha de crédito para as prefeituras, ao todo, estarão disponíveis R$ 283 milhões. Lembrando que o valor será destinado para as cidades de: Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. E as prefeituras que optarem pelo crédito, poderão receber os valores agora e começar o pagamento somente após a carência de 12 meses. E os juros serão de 0,25% ao mês mais a taxa Selic.

Já para os Microempreendedores individuais e para os empreendedores informais, também haverá uma linha de crédito exclusiva, por intermédio do Banco do Povo. O valor que estará disponível será de R$ 30 milhões para atender aos interessados.

O valor que será disponibilizado para cada interessado será de até R$ 21 mil, a carência será de 6 meses e o pagamento pode ser realizado em até 4 anos. A melhor parte disso tudo é que não haverá taxas. Ou seja, o valor será destinado apenas para a recuperação dos negócios locais.

Veja também: R$ 700 liberados no PicPay; veja como você pode receber esse dinheiro