R$ 700 liberados no PicPay; veja como você pode receber esse dinheiro

Boa notícia! Não é de hoje que o PicPay é referência quando o assunto é cashback. Sendo a carteira digital brasileira mais popular no país – a mesma possui parceria com inúmeras marcas e lojas e consegue sempre entregar as melhores opções a seus clientes! Poucos sabem, mas o PicPay também possui o seu cartão de crédito próprio. Veja abaixo como funciona e como obter cashback de quase R$ 1 mil .

PicPay oferece cashback para clientes que usarem o cartão de crédito

O PicPay é popular por ter inúmeros códigos promocionais. Conseguindo dessa maneira obter boas quantias financeiras através dos códigos disponibilizados. Bem como no início do aplicativo – que a empresa disponibilizou códigos promocionais e ganhos por indicação.

Embora o Banco Central ainda esteja formulando a formalização, o Pix e Boleto parcelado já é realidade no aplicativo há algum tempo – lógico que contando com juros e taxas, mas em alguns casos é bem vantajoso – ainda mais com a promoção que disponibiliza R$ 700 em cashback para os clientes.

Sendo necessário apenas realizar compras através do Pix e parcelá-las em até 12 vezes. Com isso, garante o cashback gigante de quase R$ 1 mil. Não é para todos os clientes que a opção está liberada – e aos que estão liberados, na notificação também aparece a quantia mínima exigida para que o cliente tenha direito ao cashback instantâneo.

Além disso, sempre há no PicPay campanhas promocionais para o pagamento de boletos no Cartão de crédito. Bem como no Pix parcelado – o pagamento é oriundo do cartão de crédito, desse modo, ter um limite disponível na plataforma é importante para ter acesso as informações.

Portanto, é possível parcelar qualquer tipo de boleto. Seja fatura de água, luz ou até mesmo tributos nacionais como IPVA/IPTU. Veja a disponibilidade das campanhas diretamente no aplicativo – na aba inicial sempre ficam presentes as campanhas ativas da empresa.

Ganhe dinheiro com códigos promocionais PicPay

Estar atento as redes sociais da empresa é importante para conseguir obter cashback e dinheiro extra com boas promoções. Novos usuários, gamers e usuários que pretendem usar cashback podem conseguirem dinheiro extra através de alguns códigos promocionais como estes:

Para Novos usuários – 3YHUNG / JNWBAW;

Para Gamers – TIMEDOPC.

Portanto, indo até a carteira digital e na aba de códigos e digitando os códigos acima é possível obter promoções e cashback. Bem como cupons da Uber, Ifood, etc. Todavia, é necessário sempre gastar uma certa quantia e receber outra de volta – mas pode relaxar que na maioria das vezes o cliente sai no lucro.

Vários sites disponibilizam códigos para o PicPay, entretanto, nem todos funcionam porque logo que sai um (na maioria das vezes uma quantidade limitada) vários usuários usam logo e consequentemente acaba que nem todos consegue usufruir do mesmo.

Desse modo, sempre siga as redes sociais da empresa e esteja atento as novas promoções postadas e disponibilizadas pela equipe PicPay.