Renda extra entre março e abril: veja como aproveitar a páscoa para lucrar

A época que a criançada gosta está chegando, mas será que é só as crianças ou os adultos também? A Páscoa é uma das datas mais esperada do ano, não somente pelos chocolates, mas porque a pessoa consegue tirar uma renda extra nessa época. Se é uma pessoa que gosta de fazer ovos páscoas, tem criatividade, pode ser uma época para ter um bom retorno financeiro.

Uma dica é investir nas redes sociais, Instagram, TikTok, assim vai poder divulgar melhor o trabalho, quem sabe sua marca não vira um sucesso na internet, não perca a chance de fazer 2023 ser o seu ano de conquista!

Produção de ovo de Páscoa caseiro

No Brasil, a cada ano o número de empreendedores estão crescendo e nessa época de chocolate, são milhares de pessoas que apostam na criatividade, colocam a mão na massa e criam ideias para vender seus produtos, ou melhor, seus ovos de Páscoa.

Além disso, o ovo de Páscoa no mercado subiu demais o valor, e muitas pessoas preferem comprar caseiro, tanto pelo sabor e também para ajudar o amigo empreendedor. Se você gosta de culinária, aproveita essa época, busque ideias, dicas, receitas novas, e vai para cima com suas vendas.

Uma dica: busque por embalagens diferentes, embalagens chamativas, assim pode ser um diferencial na concorrência com os outros comerciantes.

Veja também: Apagou as conversas do WhatsApp? Veja como recuperar cada uma

Dicas de como ganhar renda extra na Páscoa

1 dica: Artesanato

Sim! O artesanato também pode ser aproveitado para ganhar uma renda extra nessa época tão deliciosa. O artesanato de Páscoa pode ser feito com vários tipos de materiais, papel, tecido, EVA, entre outros. Além disso, pode fazer enfeites de mesa, coelhos de pelúcia, pois quem trabalha com chocolate sempre gosta de criar um cenário com esses enfeites para divulgar o seu produto.

Na internet você encontra várias inspirações de decorações e artesanatos para essa época, arrisque com sua criatividade e faça suas vendas com os artesanatos.

2 dica: decoração de evento

Por mais que não pareça, a Páscoa é uma época em que muitas famílias gostam de se reunir para trocar voos de Páscoa, presentear e tudo mais. Tem famílias que fazem dessa época uma tradição para encontro, e sempre buscam reunir toda a família com uma linda decoração.

Não só isso, tem empresas e comércios que entram no clima e alugam decorações de Páscoa. Se você gosta de decorações, esse é o momento em que pode tirar uma renda extra e montar alguns eventos, mas lembre-se que precisa de ao menos ter alguns materiais.

Uma forma de você conseguir oportunidade de trabalho com suas decorações, pode compartilhar em todas as redes sociais alguma que já tenha montado, pode participar também em Workshops e eventos de Páscoa, lá você conhece bastante pessoas e sua criatividade pode expandir.

3 dica: cestas de chocolate e personalizada

Bom, como é uma época de chocolate, que tal apostar em criar lindas cestas de chocolate, buquê de chocolate, é nessa hora que pode usar a internet a seu favor e buscar ideias bem criativas e diferente para alcançar mais pessoas e até mesmo conseguir novos clientes, lembre-se que apostar em coisas de valor pequeno também é uma boa ideias, pois normalmente as pessoas já estão deixando de comprar em lojas e mercados pelo preço alto.

Veja também: Quando Facebook e Instagram se tornarão pagos? Entenda o assunto