Estes motivos farão você ser BARRADO no Cadastro Único em março

O assunto sobre o pente-fino do Bolsa Família em março já está deixando alguns beneficiários bastante preocupados, pois o cadastro que estiver irregular será barrado e não receberá mais o valor do programa, por isso é de suma importância já deixar os dados atualizados. O Governo Federal já informou que só vai ficar quem realmente estar dentro dos requisitos.

Então todos os beneficiários precisam ficar atento com os dados do CadÚnico, pois é através dele que as pessoas conseguem receber alguma ajuda do governo, pois é uma plataforma ao qual o governo conhece a real situação da família brasileira, por isso é de suma importância os dados cadastrais estarem atualizados, se estiver atualizado e dentro das regras pode ficar tranquilo.

A principal intenção do pente-fino e tirar da folha de pagamento todas as famílias que estão irregulares e deixar somente quem realmente necessita de ajuda.

Pontos que podem excluir o cadastro do CadÚnico

As famílias que seguem as regras podem ficar despreocupados pois estão dentro dos requisitos e continuarão recebendo o auxílio normalmente, se você é uma das famílias que está uma dúvida, veja abaixo alguns pontos que podem fazer o seu cadastro ser excluído do programa social:

Recusar passar informações que são necessárias

Decisão judicial

Casos de a família não ser localizada por mais de 48 meses ou desde a última atualização do cadastro

Fornecimento de dados falsos

A propria família solicitar para sair do programa

Falecimento do responsável familiar que fez o cadastro

Para quem não sabe, a família que está recebendo o benefício e não precisa, o governo afirmou que disponibilizou uma opção onde a família consegue solicitar o cancelamento pelo aplicativo do CadÚnico, ou seja, quando a família não está dentro dos requisitos, assim a exclusão pode ser voluntária, aqueles que estiverem situação irregular serão excluídos pelo governo.

Pente-fino do programa Bolsa Família

Como dito acima, o principal objetivo é excluir do programa todos os cadastros que estão irregulares e desatualizados. Isso foi pensando logo após o relatório do TCU – Tribunal de Contas da União – onde comprovou que desde o ano de 2022 algumas famílias estão recebendo de forma ilegal.

Em suma, o principal é revisar todos os cadastros e deixar apenas quem realmente está dentro dos requisitos para receber do programa, lembrando que a revisão começa em março.

