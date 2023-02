Inscrições para o Prouni começam nesta terça-feira; aproveite a chance

Pessoas que fizerem Enem, fique de olho que o Prouni (Programa Universidade para Todos) vai abrir as inscrições nesta terça-feira (28) e vai até o dia 3 de março, serão mais de 288.112 bolsas de estudos que serão oferecidas para 14.346 cursos de graduação e cerca de 995 instituições privadas por todo o país. Então fique de olho para não perder essa oportunidade de ganhar a bolsa e já começar estudar esse ano.

Bolsa de estudo

Quem hoje em dia não quer ganhar uma bolsa de estudo para poder cursar e não se preocupar em como vai pagar? Do Prouni, das bolsas que serão ofertadas, 78.354 delas são parciais e 209.758 integrais. Lembrando que bolsa integral cobre o valor total do curso e as parciais cobrem ao menos 50% das mensalidades.

Para que a pessoa consiga concorrer a bolsa integral, é preciso comprovar a renda familiar bruta mensal, por membro, de até um salário-mínimo e meio. Já para a bolsa parcial a renda familiar bruta mensal é de até três salário-mínimo por membro da família.

Quais são os requisitos?

As pessoas que têm interesse em participar do Prouni deve ter feito a prova do Enem em 2022 ou em 2021 no máximo, e ter alcançado a pontuação de 450 pontos na média total e ter tirado mais do que 0 na redação, e por mais que o estudante tenha feito a prova em 2021 e 2022 eles vão dar destaque para o ano em que o estudante foi melhor.

É necessário também que a pessoa nunca tenha concluído um curso de graduação, e não é obrigatório também ter participado do Enem como treineiro.

Vagas

O MEC (Ministério da Educação) já informou e disponibilizou todas as informações das vagas que ficarão disponíveis para quem vai tentar disputar uma bolsa de estudo, lembrando que é sempre bom ver com antecedência as opções que têm, pois são espalhadas por todo o Brasil, assim o candidato consegue analisar melhor.

Você pode fazer pesquisa sobre bolsa parcial e integral, se é presencial ou a distância, o turno, o curso, qual a faculdade e a localização tudo pela página do Prouni, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os estados que mais estão ofertando bolsas são de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

Resultado do Prouni

Estudantes fiquem de olho, pois a previsão para sair o resultado do Prouni é no dia 7 de março, ou seja, os pré-selecionados devem ir até a instituição da faculdade ao qual foram selecionados para realmente comprovar todas as informações na inscrição e já fazer a matricula para o curso.

Para comprovar também existe um prazo, é do dia 8 ao dia 15 de março, e o resultado do Prouni sobre a segunda chamada sai dia 20 de março.

