Fui demitido; se virar MEI perco o seguro-desemprego? Entenda

Primeiro de tudo é necessário entender que o auxílio do seguro-desemprego foi criado para trazer ajuda financeira e segurança do trabalhador que é demitido sem justa causa ou quando o empregador falece. Ou seja, o trabalhador pode receber de 3 a 5 parcelas no valor do salário-mínimo, lembrando que o valor não pode passar o teto.

A principal intenção desse auxílio é ajudar o trabalhador a se manter e manter sua família após ser mandato embora, e ter um recurso financeiro para auxiliar também na procura de outro emprego até se recolocar no mercado de trabalho, lembrando que o seguro-desemprego só é dado para os trabalhadores que trabalharam de carteira assinada.

Virei MEI, perco o seguro?

Bom, como citado acima, o seguro-desemprego é quando a pessoa está sem um trabalho para se sustentar, por mais que seja por pouco meses, o seguro não é válido para quando a pessoa tem um trabalho e automaticamente, quando uma pessoa se cadastra como MEI, o ministério do Trabalhador entende que a pessoa já tem recursos para se manter, por agora ter a sua própria empresa.

Entretanto, isso está acontecendo bastante no Brasil, muitos trabalhadores que estão perdendo seu emprego, estão abrindo seu próprio negócio para começar a empreender e sair da dificuldade, porém se a pessoa recebe seguro-desemprego tem que saber que se tomar essa atitude perde o benefício.

O seguro-desemprego é mais visto como um emergencial, para que o trabalhador não passe fome, nem ele e sua família, até se restabelecer no mercado, e se nesse tempo encontrar um emprego ele perde o seguro.

MEI em 2023

Seu seguro-desemprego acabou e você pretender virar um microempreendedor? É válido ressaltar que só pode abrir uma empresa por nome, se caso já tem alguma no seu nome você não vai conseguir se cadastrar como MEI.

Eles também não aceitam que a pessoa seja sócia ou até mesmo administrador de outro negócio. Se você está dentro dos requisitos, você consegue abrir o MEI sem precisar sair de casa, siga esses passos:

1 passo – Entre no Portal de Serviços do Governo e faça o seu cadastro

2 passo – Entre com o seu login no portal do empreendedor

3 passo – Veja se a sua atividade é permitida como MEI, você pode analisar na parte “Quem pode ser MEI?”

4 passo – Clique em “Quero ser MEI” e depois “Formalizar-se”

5 passo – Preencha todos os dados

Pronto, você abriu o MEI, agora basta começar a usar e boa sorte na nova jornada.

