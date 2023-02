Comece março com dinheiro no bolso e recebe até R$ 1 mil do Caixa Tem agora mesmo

Muitos não sabem, mas a Caixa Econômica Federal através da conta poupança digital do aplicativo Caixa Tem disponibilizou um microcrédito para pessoas físicas e podem pegar o valor de até R$ 1 mil. E para complementar, essa linha de crédito pode ser solicitada por pessoas que estão com o nome sujo, pois esse público sempre tem dificuldade na hora de solicitar crédito.

Lembrando que pelo aplicativo Caixa Tem, os MEIs (microempreendedores individuais) também consegue fazer o pedido de crédito no máximo R$ 3 mil.

Passo a passo de como solicitar o empréstimo pelo aplicativo Caixa Tem

Sentiu interesse? Segue esses passos para solicitar o crédito no aplicativo:

1 passo – Entre no aplicativo Caixa Tem

2 passo – Escolha a opção “Contratar Crédito Caixa Tem”

3 passo – Responda todas as perguntas

4 passo – Nesta opção, escolha o valor do crédito que deseja solicitar

5 passo – Escolha a data para efetuar o pagamento

6 passo – Escolha em quantas vezes vai parcelar

7 passo – Coloque sua senha do Caixa Tem

8 passo – É necessário aguardar alguns dias para ter a resposta da Caixa

Lembrando que o aplicativo Caixa Tem está disponível para download no Play Store, tanto para Android como iOS (iPhone).

Tudo sobre o empréstimo de até R$ 1 mil

Esse valor pode ser solicitado para as pessoas físicas que buscam uma oportunidade de empreender, esse empréstimo é uma ajuda financeira para poder alavancar e dar o primeiro passo no negócio. As condições do empréstimo de R$ 1 mil são:

Juros de 1,95% mensalmente

Valor do empréstimo é de R$ 1 mil

Pagamento pode ser feito em até 24 meses

É válido ressaltar que as pessoas que estão com o nome sujo também podem solicitar o crédito, e todas as pessoas que são beneficiárias de programas sociais do governo também podem.

Tudo sobre o empréstimo de até R$ 3 mil

Esse valor pode ser solicitado para os MEIs (Microempreendedores Individuais) para trazer uma ajuda financeira e continuar com negócio, como uma forma de incentivo. As condições são:

Valor do empréstimo é de até R$ 3 mil

Pode pagar em até 24 vezes

Juros de 1,99% a 3,60% mensalmente (tudo irá depender do valor que for solicitado e também o prazo de pagamento)

Ao menos 12 meses registrado como MEI

A contratação desse empréstimo deve ser feito em uma agência da Caixa

