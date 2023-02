Consignado do INSS pode ter juros bem menores, diz ministro

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) quer lançar o empréstimo consignado, e o Carlos Lupi, que é o ministro da Previdência afirmou que vai reduzir os juros desse empréstimo, isso porque após uma análise pelo Banco do Brasil em mais de 38 instituições sobre o valor dos juros, e o ministro afirmou que quer reduzir.

Entretanto, tudo vai depender ainda do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) para verificar como vai acontecer. A próxima reunião está prevista para março entre o ministro e o CNPS, ou seja, até o momento não existe uma data marcada para que seja feita essa alteração no consignado, então o valor dos juros continua o mesmo.

Dados do Banco Central

De acordo com o Banco Central, esse empréstimo do INSS os juros serão de 2,14% mensalmente, em empréstimo convencional, e 3,06% na modalidade se caso for feito operação pelo cartão de crédito. E se for fazer uma comparação com a antiga gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a taxa de juros continua na mesma linha.

E para complementar, esses dados ainda nos mostram que o crédito pessoal, a taxa de juros é maior, está entre 0,71% a 23,21%, mas o Bacen já divulgou que o empréstimo consignado do INSS para os segurados vai ficar entre 2,25% a 2,16%.

Limite de crédito do empréstimo

Esse é um assunto que também entrou em debate e que todos querem saber, pois além dos juros do empréstimo do INSS o limite que cada segurado pode pedir entrou em discussão com o ministro. Lembrando que o aposentado pode utilizar ao menos 35% e 45% em empréstimo, e para as pessoas da iniciativa privada que pegam o PIS, é variado entre 35% a 40%.

Para as contratações a partir do programa Auxílio Brasil (que hoje se chama Bolsa Família) o banco da Caixa já informou que terá uma suspensão do empréstimo consignado para os antigos beneficiários, tudo isso através da revisão que a Caixa fez com os novos contratos, por isso foi tomado essa decisão.

Vamos ficar agora no aguardo das novidades após a reunião de março e verificar como vai ser analisada a taxa de juros do empréstimo consignado do INSS para seus beneficiários. Lembrando que só é recomendado fazer um empréstimo em último caso e se organizar bem para pagar em dia e não entrar em dívida com instituições financeiras pois os juros são bem caros.

