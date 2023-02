INCRÍVEL notícia para quem recebe Bolsa Família logo no começo da semana

Ótima notícia para quem tem o NIS (Número de Identificação Social) final 9, que nesta semana já podem sacar o dinheiro do benefício Bolsa Família. Lembrando que esse pagamento é referente ainda o mês de fevereiro, e está seguindo o cronograma do calendário oficial, que foi adiantado os pagamentos devido ao feriado do carnaval.

Nesta semana, as pessoas que são favorecidas são o do final 9.

Valor do benefício

O valor do programa social Bolsa Família é o mesmo para todos os beneficiários, ou seja, R$ 600 até o final deste ano, porém algumas famílias podem chegar a receber mais do que R4 600 por mês, devido algumas regras que foram estabelecidas no programa.

O primeiro de tudo é o Vale-Gás, que também será pago durante esse ano de 2023, esse repasse é feito a cada dois meses e o valor é de R$ 110, ou seja, a última vez que foi pago foi em dezembro de 2022 agora será pago em fevereiro. Lembrando que esse valor é repassado junto com o valor do Bolsa Família.

Entretanto, não são todas as famílias que recebem o Vale-Gás, pois para receber esse repasse é necessário estar dentro de algumas regras, e nesta semana os beneficiários com NIS final 9 e que está dentro dos requisitos, além do valor do Bolsa Família irá receber também o Vale-Gás, um total de R$ 710 na conta.

Bônus do Bolsa Família

A parcela bônus do Bolsa Família está dando o que falar e alegrou os brasileiros, isso porque o presidente Lula (PT) prometeu pagar R$ 150 a mais para cada família que tem criança menor de 6 anos, mas é válido ressaltar que esse pagamento será feito no máximo para duas crianças por família.

Com isso, uma família que tem duas crianças menores de 6 anos, pode chegar a receber R$ 900 (R$ 600 do benefício e mais R$ 300 devido as duas crianças). Porém esse valor ainda não foi liberado, pois a equipe petista ainda está analisando os cadastros do CadÚnico, para fazer um pente-fino e tirar todos os cadastros que estão irregulares e deixar somente aqueles que estão corretos e atualizados.

Como fazer o saque

Para realizar o saque do Bolsa Família 2023 é pelo banco da Caixa e que neste mês de fevereiro começou no dia 13 e vai até o dia 28, para que assim todos recebam certo neste mês.

O beneficiário pode sacar o benefício pelos canais de atendimento do banco, e um dos mais utilizados é o aplicativo do Caixa Tem, esse aplicativo está disponível para download no Play Store para Android e iOS. No app as pessoas conseguem acessar a conta digital e enviar o dinheiro por pix.

O aplicativo do Caixa Tem, nada mais é que uma conta normal onde a pessoa pode movimentar o dinheiro, pagar contas, fazer transferência, entre outros.

Calendário do Bolsa Família Fevereiro

Agora falta apenas dois públicos receberem neste final do mês de fevereiro, segue abaixo:

Final de NIS 9: pagamento dia 27 de fevereiro

Final de NIS 0: pagamento dia 28 de fevereiro

