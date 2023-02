Quem vai receber a parcela especial de R$ 700 do Bolsa Família em março?

O Bolsa Família foi criado durante a primeira gestão do Partido dos Trabalhadores e passou por algumas mudanças, durante a presença de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal) na presidência. Foi nesse período, por sinal, que ele passou a se chamar Auxílio Brasil.

Conforme prometido durante a campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, porém, agora em março, daqui a pouquíssimos dias, esse programa social tão importante para as famílias brasileiras de baixa renda será relançado.

E, desta vez, com alterações.

Espera-se, por sinal, que muitas famílias beneficiárias podem receber até mesmo R$ 700 ou mais, a depender das características de seus componentes.

Todos os detalhes a respeito desse assunto são explicados a seguir.

Por que o valor do Bolsa Família será maior

Antes de mais nada, é importante ressaltar que Lula irá manter o valor base repassado pelo Auxílio Brasil nos últimos meses. Ou seja: com o retorno do Bolsa Família, as famílias beneficiárias continuarão recebendo R$ 600 por mês.

Porém, como também já havia sido anunciado pelo atual presidente em exercício, haverá um pagamento extra de R$ 150, para todas as famílias que, em seu núcleo, tenham crianças de até 6 anos de idade.

Essa novidade, já muito comemorada pelos beneficiários, soma-se ainda a uma outra informações de extrema importância: as famílias que tenham membros entre 7 e 18 anos de idade também receberão um valor extra.

Tal valor ainda não foi definido, mas poderá ficar na casa dos R$ 50, por exemplo.

E, uma vez considerando que todos esses repasses extras poderão ser pagos juntos, torna-se fácil compreender por que o valor do Bolsa Família em março pode facilmente chegar aos R$ 700 e até mesmo ultrapassar esse valor.

Em diversas publicações sobre o assunto, por sinal, foi insinuado que as famílias poderão receber até dois extras de R$ 150, caso tenham duas ou mais crianças com no máximo 6 anos. Logo, o valor do repasse mensal chegaria aos R$ 900 tranquilamente.

Com tais iniciativas, o governo petista busca de fato dar um auxílio mais significativo para as famílias que, por terem filhos menores de idade, sentem ainda mais dificuldades relacionadas a questões como a fome.

Quem terá direito ao benefício

Uma vez confirmados todos os repasses extras, portanto, terão direito a um valor consideravelmente maior todas aquelas famílias que contenham menores de idade em seus núcleos.

Porém, não basta apenas atender a esse pré-requisito para garantir os recebimentos mensais.

É imprescindível, por exemplo, que todas as crianças e adolescentes estejam devidamente matriculados em uma instituição de ensino, e mantenham uma boa frequência escolar.

Todas as vacinas, principalmente das crianças, também precisarão estar em dia.

Por fim, vale reforçar que o Bolsa Família terá uma fiscalização muito mais severa em relação a esses e outros pontos, de modo a garantir que todas as famílias de fato estejam aptas a serem beneficiadas.

