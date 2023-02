Quem pode receber até 2 pagamentos do Pis/Pasep em 2023? Abono em dobro liberado

O abono salarial é um benefício que os trabalhadores formais têm, isto é, anualmente, eles recebem um salário extra, de acordo com o tempo trabalhado no ano-base considerado. Mas se receber um salário extra é bom, quem dirá dois, pois isso já pode se tornar realidade, já que há alguns trabalhadores que poderão receber o abono em dobro agora, em 2023. O Pis/Pasep que está sendo pago agora, é referente ao ano de 2021, confira quem irá receber o valor em dobro

Quais os critérios básicos para receber o Pis/Pasep?

Primeiro, é de suma importância saber qual a diferença entre o Pis e o Pasep, muitos acreditam que tudo seja a mesma coisa, todavia, não é. A finalidade é a mesma, correto, mas o grupo atendido é totalmente diferente. Isto é, o Pasep atende os funcionários do setor público, ao passo que o Pis atende os funcionários do setor privado.

E para receber o valor em questão do abono, é preciso que os trabalhadores tenham no ano-base, trabalhado ao menos 30 dias, de carteira assinada. Lembrando que o período em questão pode ser consecutivo ou não, o único critério é que seja no ano-base. Além disso, é preciso que o trabalhador esteja inscrito no sistema há mais de 5 anos e o seu salário não pode ultrapassar dois salários mínimos.

Todavia, nem todos os trabalhadores sacaram o abono, por exemplo, no ano passado, quem trabalhou no ano-base de 2020 e seguiu os critérios, poderia sacar o valor, mas nem todos quiseram. Mas ainda há chances dessas pessoas sacarem o valor este ano ou nos próximos 4 anos (tirando o ano vigente). Portanto, para quem optar por sacar o valor do ano passado, terá o abono dobrado em 2023, confira como fazer.

É possível sacar o abono atrasado?

Sim, isso é possível, embora o processo seja um pouco diferente do habitual. Vale lembrar que no ano passado, os trabalhadores tiveram até o dia 29 de dezembro para efetuar o saque do benefício em questão. E segundo a legislação vigente, o valor pode ser sacado até 5 anos após sua liberação.

Para solicitar o abono atrasado, basta ir em alguma agência do Ministério do Trabalho e Previdência, ou caso prefira, pelo telefone da Central Alô Trabalhador, pelo número 158. Além dos canais citados, também é possível solicitar pela Carteira de Trabalho digital ou via e-mail, para o endereço: [email protected] Lembrando que precisa substituir a UF pelo estado onde mora.

Por fim, lembre-se, a Caixa Econômica Federal repassa os valores para trabalhadores do setor privado, ao passo que o Banco do Brasil repassa os valores para os trabalhadores do setor público.

