Valores do Pis/Pasep esquecidos estão liberados! Veja se você pode sacar

O Pis/Pasep é um abono pago anualmente para todos os brasileiros que trabalham com carteira assinada, e que atendem aos pré-requisitos impostos pelo Governo Federal.

Ou seja, todo trabalhador que tenha trabalhado pelo período estipulado no ano-base, por exemplo, e atue sob as Consolidações das Leis do Trabalho (CLT) pode fazer o respectivo saque, que pode chegar ao valor máximo de um salário-mínimo.

Trata-se, portanto, de uma quantia considerável, e que de fato auxilia financeiramente milhões de brasileiros. Ocorre, porém, que muitas pessoas simplesmente se esquecem de fazer o saque.

E a boa notícia é que, no que diz respeito aos valores esquecidos em 2022, já é possível solicitar o saque e ter “uma grana extra” para ajudar nas despesas de 2023.

Quer tem direito aos valores esquecidos do Pis/Pasep

Para compreender quem tem direito a sacar os valores esquecidos do Pis/Pasep é preciso, antes, relembrar do que se trata cada abono.

O Pis (Programa de Integração Social) é pago especificamente para os trabalhadores que atuam com carteira assinada nas empresas do setor privado. E seus repasses são feitos pela Caixa Econômica Federal.

Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago para os trabalhadores que atuam com carteira assinada nas empresas do setor público. Seus repasses, especificamente, são feitos pelo Banco do Brasil.

É certo dizer, portanto, que tem direito aos valores esquecidos do Pis/Pasep toda pessoa que trabalha em uma empresa pública ou privada. Porém, só isso não é suficiente.

Também é preciso, entre outras coisas, que o indivíduo tenha trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base que, nesse caso, é 2021. E que tenha cadastro válido há pelo menos 5 anos, no programa que lhe diz respeito.

Lembrando que essas são somente algumas exigências.

Veja também: Abono do Pis/Pasep: quem é MEI tem direito a sacar em 2023?

Calendários de repasses de 2023 já estão em andamento

Quem se enquadra em todos os pré-requisitos já está tendo acesso aos respectivos valores, conforme os calendários que foram iniciados agora em fevereiro:

Calendário de recebimento do Pis

Recebeu em 15 de fevereiro os nascidos em janeiro e fevereiro;

Recebe em 15 de março quem nasceu em março e abril;

Recebe em 17 de abril os nascidos em maio e junho;

Recebe em 15 de maio os trabalhadores nascidos em julho e agosto;

Recebe em 15 de junho as pessoas nascidas em setembro e outubro;

Recebe em 17 de julho as pessoas que nasceram em novembro e dezembro.

Calendário de recebimento do Pasep

Recebeu em 15 de fevereiro quem tem inscrição final 0;

Recebe em 15 de março quem tem inscrição final 1;

Recebe em 17 de abril quem tem inscrição final 2 e 3;

Recebe em 15 de maio quem tem inscrição final 4 e 5;

Recebe em 15 de junho quem tem inscrição final 6 e 7;

Recebe em 17 de julho quem tem inscrição final 8 e 9.

Veja também: Casamento DE GRAÇA! Inscrições estão abertas em 2023