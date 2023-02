Como e QUANDO fazer a inscrição para o Bolsa Família em 2023?

Boa notícia! Chegou o momento de novos cidadãos entrarem no Bolsa Família 2023 e conseguirem obter repasses de até R$ 900 todos os meses! Bem como outros benefícios como o Vale-Gás e muitos outros. Entrementes, é necessário estar dentro de algumas regras para conseguir obter os benefícios e assim ter direito a todos os auxílios disponíveis pelo Governo Federal. Veja abaixo todos os detalhes.

Inscrições Bolsa Família 2023

Embora o Bolsa Família esteja passando por uma reformulação e muitos cadastros estejam sendo suspensos – ainda há a opção de adesão de novos cidadãos no benefício. Visto que o intuito do pente-fino é exatamente este – disponibilizar mais recursos para as famílias que de fato necessitam.

Tal como qualquer outro benefício do Governo, o Bolsa Família – antigo Auxílio Brasil, possui como requisito necessário a adesão e cadastro ativo do titular da família no Cadastro Único. Desse modo, ele consegue a chave para entrar não somente no Bolsa Família como nos demais programas do Governo.

Visto que embora seja um programa Federal, o mesmo é acessado e regido pelas prefeituras locais – visto que isso facilita bastante a integração entre estado e municípios. Portanto, quem encontra-se inscrito de maneira ativa e regular no CadÚnico tem direito automaticamente ao Bolsa Família.

Lembrando que é necessário viver sob pobreza ou extrema pobreza – recebendo no máximo R$ 210 per capita. Não sendo necessário pagar ou realizar quaisquer ação extra, apenas o cadastro no CadÚnico. Que pode ser feito de maneira bem simples, veja todos os detalhes!

Como se cadastrar no Bolsa Família 2023?

O CadÚnico é a porta de entrada para todos os benefícios do Governo – como o Vale-Gás e Bolsa Família. Através do aplicativo disponibilizado para dispositivos móveis é possível realizar o pré-cadastro, o qual irá agilizar o processo quando for se apresentar presencialmente em uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS.

Entrementes, não é um ponto obrigatório. Ademais, é necessário que o brasileiro se dirija até o CRAS local a fim de realizar o cadastro no CadÚnico. Levando documentos de identificação pessoal, de residência e de todos os membros do núcleo familiar.

O tempo de espera é entre 1 a 2 horas, dependendo do horário. É necessário ir presencialmente até o CRAS a fim de finalizar ou iniciar o procedimento. Feito isso, o cidadão terá direito automaticamente a todos os benefícios que se enquadrem em seu perfil de renda.

Portanto, mensalmente há uma varredura nos cadastros a fim de encontrar novos beneficiários aptos a receberem o benefício. Lembrando que o Vale-Gás paga 50% ou 100% (dependendo do decreto vigente) do valor do botijão de 13kg a cada dois meses.

Desse modo, estar devidamente ativo e regular no CadÚnico é o pilar principal a fim de que o cidadão consiga não somente o Bolsa Família como vários outros benefícios.