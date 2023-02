Quer receber o Pis/Pasep? Veja por quanto tempo você deve trabalhar

Boa notícia! Chegou o momento de receber o PIS/Pasep 2023. Todo trabalhador tem direito a 01 salário mínimo de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Entretanto, algumas regras precisam ser cumpridas para que o trabalhador receba o repasse referente ao proporcional do salário-mínimo. Bem como ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base, etc. Veja abaixo todos os detalhes e como ter direito ao benefício.

PIS/Pasep 2023

É válido lembrar que os repasses referentes a este ano de 2023 possui como base o ano de 2021. Devido a pandemia, os abonos foram atrasados e deram lugar ao Auxílio Emergencial. Desse modo, espera-se que em alguns anos os repasses sejam corrigidos mediante a formalização da economia nacional.

Entretanto, é necessário que o trabalhador siga algumas regras para conseguir receber o benefício. Primeiramente, precisa estar devidamente regularizado sob regime CLT – isto é, de carteira assinada.

Profissionais autônomos não têm direito ao abono – por exemplo, MEI. Desse modo, no ano-base é necessário que ele tenha trabalhado no mínimo 30 dias e não receba valores superiores a 02 salários.

Outro ponto importante é que o trabalhador precisa estar devidamente cadastrado no programa por pelo menos cinco anos. Ou seja, trabalhadores que começam a trabalhar neste ano de 2023 – só terão direito ao PIS/Pasep no ano de 2028. Além disso, precisa estar com as informações devidamente preenchidas na Relação Anual de Informações Sociais.

Ter exercido atividades remuneradas por pelo menos 30 dias no ano-base;

Ter ganhado em média no máximo 02 salários-mínimos;

Estar com as informações devidamente preenchidas no RAIS/E-Social;

Estar cadastrado no programa por pelo menos cinco anos.

Como o valor do benefício é calculado?

O cálculo possui como valor máximo o salário-mínimo vigente. Desse modo, o máximo que o trabalhador pode receber referente ao PIS/Pasep é o valor do salário daquele ano. Por exemplo: se o salário daquele ano for R$ 2 mil, o valor máximo a ser recebido é de R$ 2 mil.

Sendo dividido de maneira proporcional pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Desse modo, através da carteira de trabalho é possível visualizar a quantidade de meses trabalhados. O cálculo funciona assim: (valor do salário-mínimo / 12) x (quantidade de meses trabalhados).

Colocando essa fórmula na calculadora é possível é possível saber o valor a ser recebido do PIS/Pasep. Lembrando que o cronograma divulgado é baseado no número final do NIS.

