Dá tempo! Veja como corrigir o cadastro do Bolsa Família feito como “unipessoal”

É o fim? Não é de hoje que os beneficiários do Bolsa Família sabem que haverá um grande pente-fino ainda neste primeiro semestre de 2023. Entrementes, finalmente chegou! De acordo com o Governo Federal, há milhões de cadastros irregulares e em sua grande maioria relacionados aos cadastros de famílias unipessoais (compostas por uma única pessoa). Embora pareça simples, o número total representa mais de 20% do total de famílias cadastradas. Veja como tudo irá acontecer as previsões para os próximos dias.

Famílias unipessoais serão bloqueadas?

O Governo Federal liberou pelo aplicativo do CadÚnico a chance dos brasileiros que estiverem com seus cadastros irregulares cancelarem suas contas e auxiliar o sistema nessa grande demanda. Com isso, há algumas semanas atrás foi anunciado a possibilidade de desistir dos benefícios e com isso zerar toda e qualquer irregularidade.

Embora seja uma ação que possa ser feita no CRAS local, mas a fim de não sobrecarregar a unidade – o GF pensou nessa alternativa que é bastante válida! Visto que essa quantidade enorme de cadastros atípicos aumentou bastante meses antes desta última eleição.

Segundo dados do ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) a quantidade de famílias cadastradas aumentou em menos de 02 anos de 14 milhões para 22 milhões! Lembrando que as datas base são entre 2020 e 2022.

Nem todas as famílias que estão recebendo o benefício de maneira irregular procuraram os órgãos competentes a fim de validar os dados. Neste último dia 16, o Governo anunciou que mediante a ‘exclusão’ dessas famílias unipessoais – elas poderão ir sem pressa até o CRAS a fim de regularizar o seu cadastro e voltar a receber.

Mais famílias serão afetadas?

Sim! Embora o grande foco sejam as famílias unipessoais – isto é, aqueles chefes de famílias que declaram que moram sozinhos, as famílias que recebem os repasses de maneira irregular também sofrerão cortes. Visto que há uma condição para que o beneficiário receba os repasses, sendo ela que o mesmo viva em pobreza ou extrema pobreza.

Muitas famílias sonegam valores e acabam aplicando taxas e valores não existentes. Mais de 2 milhões de beneficiários terão seus cadastros corrigidos e com isso muitos cadastros serão bloqueados. Para mais informações é recomendado que o titular compareça até uma unidade do CRAS e busque pelas informações oficiais entregues aos órgãos.

Antes dos tópicos chegarem as mídias na maioria das vezes os chefes locais do CRAS são alertados acerca das mudanças e alterações nos programas sociais que eles promovem – bem como o Bolsa Família e Vale-Gás.

Visto que tudo isso deve acontecer ainda neste primeiro trimestre de 2023, com tudo se encerrando o mais rápido possível, a fim de dar a vez a novas famílias e aplicar as regras citadas anteriormente acerca dos valores fixos e adicionais que o Governo Federal pretende implementar no Bolsa Família.