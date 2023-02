Caixa Tem bloqueado? Passo a passo para recuperar a senha do app

Já faz algum tempo que o Caixa Tem é o aplicativo oficial do Governo Federal para o repasses dos programas sociais. Embora seja um banco usado para fins públicos – ele possui vários benefícios que pode ser do interesse até mesmo de órgãos privados! Entrementes, vez e outra é comum perder ou esquecer a senha e isso pode acabar bloqueando a conta. Ao esquecer a senha da conta é indicado que o usuário recupere o mais rápido possível, ficar tentando entrar na conta com a senha errada por acarretar em bloqueio e piorar ainda mais o quadro. Veja como proceder e o passo a passo completo.

Caixa Tem bloqueado, o que fazer?

Através do Caixa Tem é possível movimentar o dinheiro oriundo dos programas sociais do Governo. Bem como Bolsa Família e Vale-Gás. Através do Caixa Tem é possível sacar dinheiro através do Caixa Eletrônico, usar o cartão virtual e muito mais funcionalidades incríveis!

Desse modo, ficar sem o acesso ao aplicativo é crucial e pode prejudicar bastante os usuários – principalmente em épocas de pagamentos. Entretanto, para resolver isso e desbloquear o aplicativo através da recuperação da senha é simples e fácil: podendo ser feito por qualquer pessoa.

Lembrando que é necessário realizar o passo a passo de maneira recomendada o titular da conta – e não terceiros que pretendam adentrar na conta de algum cliente! Caso não lembre a senha usada no início do cadastro, siga os passos!

Entre no aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Na tela de login, clique em ‘Esqueci minha senha’;

Digite o número do CPF e dê continuar;

Pronto! Após marcar que não é um robô – o Caixa Tem irá disponibilizar as demais informações de login pelo endereço de e-mail cadastrado. É recomendado verificar o mais rápido possível. Em caso de outros tipos de bloqueios, é recomendado ir até uma agência Caixa e desbloquear o sistema.

Dicas para evitar ser bloqueado no Caixa Tem

É muito importante sempre usar senhas fáceis de lembrar – mas não tão fáceis que qualquer pessoa saiba. Não é recomendado anotar senhas em papéis e guardá-las na carteira ou na capinha do celular. Entrementes, é fortemente indicado guardar as senhas importantes em uma caderneta e guardá-la em um local seguro e de fácil acesso.

Visto que os cuidados começam antes mesmo da escolha da senha. É necessário escolher sempre e-mails e números de telefone de confiança – e que jamais vão sair do ar ou ocorrer perda de acesso – caso contrário, os procedimentos de recuperação de senha tornam-se ainda mais complicados.

E claro, compartilhar senhas importantes com familiares e pessoas de confiança! Entenda, de extrema confiança!! Caso não tenha, opte simplesmente pela caderneta e evite dores de cabeça. Toda senha é cabível de ser perdida, mas o quanto mais for possível prevenir, melhor é… não é?

Caso seja necessário ir até uma agência Caixa, o titular deve se fazer presente levando os documentos necessários e principalmente de identificação.