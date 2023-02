Como saber se você tem direito a isenção TOTAL do Imposto de Renda

Uma das reclamações mais comuns entre os brasileiros, é acerca da taxa tributária presente por aqui, que é bastante elevada. Todavia, uma notícia deixou várias pessoas felizes, trata-se acerca da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, com a alteração, quase 14 milhões de pessoas não precisarão mais pagar tributos sobre suas rendas, entenda quais grupos estarão isentos. Lembrando que a medida em questão só terá validade a partir do dia 01 de maio.

Como vão ocorrer os reajustes na tabela do Imposto de Renda?

De acordo com a própria Receita Federal, o reajuste só começará a valer de fato após o dia primeiro de maio. Ou seja, a faixa de isenção estará em vigor apenas para as declarações futuras que irão ocorrer, com base no ano de 2023. Então, os trabalhadores que recebem até R$ 2.640, que representa dois salários mínimos, não precisarão pagar tributo algum.

O número em questão é bastante elevado de pessoas que deixarão de pagar Imposto de Renda, se olhar para o contingente total de contribuintes. Isto é, as quase 14 milhões de pessoas que não pagarão, representam quase 40% do total de pessoas que pagam Imposto de Renda atualmente.

Agora, em 2023, em breve começará o prazo para que os contribuintes façam a declaração do Imposto de Renda. O prazo vai do dia 15 de março até o dia 31 de maio. Mas em regra, quem recebe até dois salários mínimos estará isento da contribuição.

Quem deve declarar Imposto de Renda?

Quem no ano de referência, obteve rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70;

Quem ganhou rendimentos, de maneira exclusiva na fonte, com valores superior a R$ 40 mil;

Quem exercendo alguma atividade rural, obteve uma receita bruta anual superior a R$ 142.798,50;

Quem no dia 31 de dezembro, havia bens ou direitos, até mesmo em terra nua, que fosse superior a R$ 300 mil;

Os grupos citados são os principais. Mas também entra na lista quem veio morar no Brasil e permaneceu no país até o dia 31 de dezembro. Além de quem realiza operações em bolsas de valores ou optaram pela isenção do imposto sobre a venda de residências.

E para declarar, é preciso que o contribuinte apresente alguns documentos, a saber:

Informações sobre os seus rendimentos;

Recibos de todas despesas com saúde e educação;

CPFs de todos os dependentes;

Recibos de aluguéis, tanto os pagos quanto os recebidos;

Comprovante de dívidas (precisa comprovar que há dívidas maiores do que R$ 5 mil);

Documentos que comprovem a situação de acionário em alguma empresa;

Documentos que comprovem a compra de bens.

