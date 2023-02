Quem tem nome sujo pode abrir uma microempresa? Descubra aqui

Não é de hoje que os brasileiros sonham em formalizarem seus negócios e assim abrirem uma pequena empresa. Entretanto, há um grande empecilho. Mais da metade da população está com o nome sujo – e então, o que fazer? A grande verdade é que isso não atrapalha em nada a criação de uma microempresa – mas é necessário estar atento a alguns detalhes antes de abrir o novo empreendimento. Veja abaixo como funciona e evite cair em erros.

Quem tem nome sujo pode abrir CNPJ?

Revelado! A grande verdade é que não é preciso estar com o nome limpo para abrir uma empresa. Lembrando que possíveis restrições de crédito no nome de Pessoa Física (CPF) não impede em nada do cidadão abrir uma empresa.

Seja com sócios ou sem sócios – os órgãos responsáveis pelas empresas não estão averiguando as finanças pessoais do cidadão. Portanto, mesmo com o nome sujo é possível abrir uma empresa.

Desse modo, é possível abrir uma empresa com o CPF sujo ou score baixo. Lembrando que embora possa, estar com os registros pessoais negativados pode dificultar possíveis acordos e contratos futuros – até o CNPJ estar com uma presença mais forte no mercado.

Todos os passos de abertura são simples e pode ou não contar com a presença de um contador. É importante estar sempre com um do lado a fim de que ele consiga reunir todas as informações e tributos para que esteja sempre em conformidade as regras estipuladas pelo Governo.

Lembrando que é possível abrir uma empresa de forma totalmente independente – separando o patrimônio jurídico do pessoal de maneira simples e rápida.

Como abrir uma empresa estando com o nome sujo?

Para abrir uma empresa é necessário ter CPNJ ativo. Com isso, é necessário realizar um dos cadastros disponíveis. Iremos exemplificar com o cadastro do MEI. Que pode ser feito através do site do Governo Federal.

No qual o usuário deverá ir até a aba de Cadastro Simples do MEI e enviar o formulário preenchido. Participando do Simples Nacional, o MEI possui limitações bem exorbitantes, como o limite de faturamento anual em R$ 81 mil.

Bem como a possibilidade de contratar apenas um funcionário. Entrementes, não é necessário estar com o nome limpo para realizar essa abertura de empresa. Entrementes, é importante estar com o nome limpo para estabelecer parcerias de negócios, melhorar o relacionamento com fornecedores, etc.

Visto que um empresário que encontra-se com o nome sujo na praça, pode ter muita dificuldade em estabelecer relacionamento com novas empresas e até mesmo fechar contratos. Portanto, começar renegociar as dívidas com os credores é um dos passos mais importantes antes de abrir uma pequena empresa.

Levando garantia e segurança não somente aos parceiros como para os futuros clientes!