Pagamento UNIFICADO do Bolsa Família: entenda o que isso quer dizer

Boa notícia! Neste mês de março os repasses referentes ao Bolsa Família serão unificados! Lembrando que tudo indica que está mais próximo do que nunca a confirmação das primeiras parcelas do benefício com adicional de R$ 150 para algumas famílias. Entrementes, somente algumas famílias terão os repasses unificados neste próximo mês. Veja quem tem direito e como receber os repasses.

Bolsa Família será unificado neste mês de março

É válido ressaltar que neste próximo mês de março algumas mudanças devem começar a serem implantadas. Bem como o valor base definitivo de R$ 600 e o adicional de R$ 150 para famílias que têm crianças entre zero e seis anos.

Além disso, estuda-se uma maneira de tornar o repasse do benefício mais justo. Com adicional fixo para famílias que tiverem uma quantidade superior de membros acima da média estipulada.

Outro ponto que será discutido e implantado é acerca da parceria do Governo Federal na disponibilização de cursos profissionalizantes aos cadastrados no CadÚnico. Desse modo, essas novidades hão de ser implementadas em breve no Bolsa Família e Cadastro Único.

Consignado do Bolsa Família vai voltar?

Pelo que tudo indica, não. Por enquanto, a prioridade do Governo é democratizar o benefício e fazê-lo chegar as pessoas que mais necessitam. Como os ministros reprovaram e muito a criação da linha de crédito para os beneficiários do antigo Auxílio Brasil, tudo indica que as novas contratações não irão ocorrer.

Entrementes, os contratos ativos serão pagos mensalmente – mediante o abate automático no repasse mensal recebido do Bolsa Família.

Como será a unificação do Bolsa Família em março?

Nesta última semana ocorreram fortes chuvas no litoral paulista – e com isso, milhares de famílias foram prejudicadas. Com isso, o Governo Federal optou por unificar os pagamentos deste próximo mês de março.

Com isso, pretende amenizar os danos causados pelas fortes chuvas a essas famílias. Bem como devido o período de estiagem no Rio Grande do Sul, o Governo irá antecipar os pagamentos dessas famílias e com isso – unificar os repasses referentes ao Bolsa Família.

Desse modo, neste próximo mês de março, os pagamentos serão unificados, acontecendo todos em um único dia do mês de março. Dessa maneira, embora os pagamentos sempre aconteçam nos últimos dias úteis do mês – para essas famílias atingidas pela estiagem ou chuvas, todas hão de receber no dia 20 de março.

As demais famílias brasileiras que não residem nos municípios afetados pelas causas naturais – hão de receber seus repasses normalmente, de acordo com o cronograma divulgado no início do ano. Entrementes, as famílias que estão com os dados devidamente atualizados e residem nas áreas afetadas: hão de receber a antecipação do repasse deste próximo mês.