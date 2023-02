Quando Facebook e Instagram se tornarão pagos? Entenda o assunto

É o fim? Após novo anúncio da Meta usuários do Instagram e Facebook se desesperaram acerca dos valores cobrados para utilizarem alguns recursos da plataforma. Entrementes, será verdade? Será pago o uso do Facebook e Instagram? A resposta é NÃO! Ambos continuarão gratuitos, mas com algumas mudanças que irão afetar positivamente os usuários. Veja abaixo o que mudou e como tudo irá funcionar.

Facebook e Instagram serão pagos?

A Meta anunciou um novo recurso pago que deverá chegar ao Brasil em breve. Trata-se do selo de verificado para criadores de conteúdo. Que agora poderão alcançar mais pessoas de uma maneira muito mais simplificada! Com isso, é possível verificar contas facilmente e por preços acessíveis.

Por enquanto, a modalidade está sendo testada na Nova Zelândia e em outros países europeus. Com isso, a Meta se torna uma das empresas a copiarem o Twitter – que recentemente implantou a possibilidade na plataforma.

Desse modo, o que muda é que os usuários que quiserem ter o selo de verificado agora podem ter pagando pouco por isso. Outrora, haviam pessoas que vendiam os selos em grupos do Facebook e cobravam valores exorbitantes por isso!

Entrementes, agora – isso tornou-se algo acessível a todos. O recurso conta com valores entre 12 e 15 dólares – de acordo com a modalidade da assinatura. Assinaturas através de navegadores web são mais baratos.

Portanto, o Facebook e Instagram continuarão gratuitos! Entretanto, agora com funções pagas que alguns usuários podem optar por terem!

Convertendo para real, os valores são entre R$ 62 e 78 reais. Valores bem acessíveis se comparado ao que era pago anteriormente para terceiros aprovarem o selo de verificado em muitas contas – variando de R$ 5 a R$ 10 mil e com a condição de ter uma assessoria completa em sites de notícias.

Quais as vantagens do selo de verificado?

O Meta Verified é o nome dado à nova modalidade. Sendo possível ter uma conta verificada pertencendo a uma Pessoa Física ou Jurídica. No qual entrega muito mais proteção contra contas falsas, aumenta a visibilidade da conta na web e é recomendado para mais pessoas.

Contando com chat exclusivo – com contato direto com o suporte da empresa. Em nota oficial, a Meta afirma que irá transformar a noção de verificado – deixando de ser por mero status, passando a ser segurança. Com isso, qualquer pessoa ‘comum’ passará a ter – arcando com os custos mensais de possuir isso.

Ainda não sabe-se ao certo quando a novidade irá chegar ao Brasil, mas espera-se que ainda neste primeiro semestre de 2023 tenhamos notícias acerca do recursos. Lembrando que especialistas afirmam que a empresa pretende expandir o mais rápido possível seus negócios – desse modo, não há de demorar muito até chegar em solo brasileiro.

E então, o que você acha da novidade?