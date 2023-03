Inteligência Artificial fará estas 4 profissões EXPLODIREM a partir de agora

Nos últimos meses, muito se tem falado sobre inteligência artificial, com aplicações que são capazes de resolver problemas matemáticos difíceis ou até mesmo, gerar imagens usando apenas a imaginação de alguém. E com isso, muitas profissões estão ganhando ainda mais notoriedade no mercado de trabalho, já que para uma Inteligência Artificial funcionar da melhor maneira, é preciso que alguém a programe para isso e quanto melhor programada, melhor serão os resultados que serão obtidos.

As profissões que estarão em alta possuem relação com a Inteligência Artificial

Engenheiro de Software

É uma das principais áreas que estão ganhando bastante dinheiro por conta das Inteligências Artificiais, pois são eles que criam sistemas para sites, aplicativos, jogos. Portanto, são as melhores pessoas para conseguirem acrescentar a inteligência artificial nos projetos que já estão feitos ou aqueles que ainda serão construídos.

Engenheiro de Processamento de Linguagem Natural

A linguagem natural é basicamente quando uma inteligência artificial consegue dar respostas que parecem com aquelas dadas por humanos. Portanto, um Engenheiro de Processamento de Linguagem Natural, trabalha fazendo com que cada vez mais, essas tecnologias possam responder da maneira mais natural possível.

Isso é de suma importante para várias áreas, como do chatGPT, que dá respostas para todos os tipos de perguntas, ou então, para as inteligências artificiais que são usadas para o atendimento ao público.

Áreas que trabalham com processamento de dados da IA também serão beneficiadas

Engenheiro de Visão Computacional

Outra área que está sendo bastante valorizada, é o engenheiro de visão computacional, isto é, aquele profissional que estuda como funciona o processamento de imagens e vídeos reais no mundo virtual. Por exemplo, essa é a tecnologia utilziada pelo Google Leans, que consegue ver uma imagem no mundo real e identificá-la.

Cientista de Machine Learning

Por último, este profissional trabalha em uma área que é considerada uma subcategoria da Inteligência Artificial, pois é ele que permite que uma aplicação virtual consiga simular o comportamento de um humano.

Por fim, saiba que para conseguir se posicionar bem na área da Inteligência Artificial, é necessário ter o ensino superior em alguma área da TI, ou até mesmo em áreas como informática ou física, que usa bastante cálculos. Mas caso você não esteja no ensino superior ainda, cursos online já podem te ajudar a entrar no mercado, até mesmo, porque no final de tudo, o que vai definir o profissional não é o diploma, mas o que ele sabe fazer.

