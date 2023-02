Site promete ACHAR CELULAR PERDIDO através do número

É uma boa opção para usuários que tiveram seus dispositivos furtados ou roubados. Trata-se da plataforma Localize.mobi, que promete encontrar qualquer celular através do número de telefone cadastrado! É uma ferramenta simples de ser usada e semelhante a proposta do Encontre Meu Dispositivo – mas com alguns adicionais e divergências gritantes! Veja abaixo como funciona.

Encontre celular perdido

Não é de hoje que o número de celulares furtados cresce no país! Vários brasileiros têm seus celulares perdidos – principalmente em épocas festivas, como o Carnaval. Com isso, estar com algum tipo de serviço de rastreamento ou seguro no dispositivo é de suma importância.

Com isso, é necessário que o usuário entre na plataforma e assine um dos planos disponíveis. No Brasil não está disponível o teste gratuito. Os planos são mensais ou anuais – com valores que podem chegar a R$ 100.

Desse modo, após ter assinado a plataforma – basta digitar o número de telefone do usuário – e desse modo, em alguns instantes o serviço localizará o dispositivo perdido. Mas é válido ressaltar que não é algo mágico – e sim, manual.

No momento que o usuário digita o número de telefone – a plataforma envia um SMS com alguma mensagem para o telefone perdido. No momento que o link é clicado, a plataforma já ganha acesso total à localização do dispositivo. Dessa maneira, é necessário que ambas as partes acabem autorizando através desta modalidade.

Por essa razão, pode não ser viável algumas vezes – visto que ao ter o celular furtado, muitos criminosos acabam resetando, retirando o chip, etc. Portanto, somente em alguns casos a plataforma pode ser útil ao seu cliente. Lembrando que há opções gratuitas que possam servir ainda mais!

Serviço do Google encontra celulares perdidos

O Encontre Meu Dispositivo do Google é bem simples e para seu uso basta que o dispositivo esteja com acesso à internet. De uma vez que a localização é baseada na rede local e a conta do Google logada no dispositivo.

Dessa maneira, o usuário deverá acessar a ferramenta através do site oficial ou aplicativo disponível para celulares – fazer login (com a mesma conta logada no dispositivo perdido) e clicar em ‘Encontre o meu celular’.

Com isso, o celular receberá um toque onde quer que esteja. Além da possibilidade de visualizá-lo no mapa e até mesmo de bloquear o acesso ao dispositivo e limpar todos os dados.

São ferramentas distintas, com suas respectivas funções. Que ao serem mescladas podem ser de suma ajuda para os interessados.

E então, o que achou das ferramentas?