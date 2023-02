Quer tirar CNH DE GRAÇA? Veja o alerta sobre o período de inscrição

Boa notícia! Não é de hoje que tirar a carteira de habilitação é o sonho de muitos brasileiros. Entretanto, devido os gastos que muitas vezes ultrapassam os R$ 3 mil – muitos não conseguem realizá-lo! Caso seja esse o seu caso, o Governo Federal liberou a CNH Social novamente e mais de 100 mil vagas serão abertas! Com isso, mais de 100 mil novos condutores habilitados deverão surgir no Brasil. Veja como vai funcionar e como se inscrever.

CNH Social 2023

A CNH não é somente um documento de status social, mas uma porta de entrada para inúmeras oportunidades trabalhistas. A CNH Social está disponível em mais de 17 estados brasileiros e é coordenado pelo Detran local.

Para este ano de 2023 espera-se que mais de 100 mil vagas sejam abertas em vários estados brasileiros. Bem como: Acre, Goiás, São Paulo, Pará, Tocantins, Ceará, Amazonas, Piauí e muitos outros.

A fim de tirar a CNH, o interessado deve arcar com os custos dos exames físicos e mentais, aulas teóricas e práticas, aluguel do veículo e se por ventura reprovar, deverá pagar o re-teste, que às vezes chega aos R$ 300! Acredite, há candidatos que reprovaram mais de cinco vezes no exame.

Desse modo, participar da CNH Social é uma alternativa interessante aos interessados! Visto que é totalmente gratuito, mas é importante estar atento aos passos de inscrições, devido ser muitas pessoas que desejam: saber todos os passos antes mesmo do anúncio das inscrições é bem importante.

Saiba como se inscrever na CNH Social 2023

Ainda não foi anunciado o início das inscrições. Mas espera-se que antes do início deste segundo semestre as inscrições sejam abertas. O procedimento é bem simples e é feito através de um computador com acesso à internet.

Entre no site do Detran local (isto é, com base no seu estado);

Na guia ‘habilitação’ procure pela opção ‘CNH Social’;

Entre com os seus dados e faça o pré-cadastro.

Pronto! Os passos é bem simples e geralmente é voltado apenas para os residentes de baixa renda ou que estão inscritos no CadÚnico. Nesse caso, é necessário informar o número do Cadastro Único a fim de conseguir a isenção em todas as etapas do processo de habilitação.

Lembrando que serve tanto para o processo de 1° habilitação como para inclusão de categoria. Como a data ainda não foi divulgada, é interessante estar sempre atento ao nosso site!

Diariamente atualizamos nossas notícias e o Detran local sempre avisa com muita antecedência acerca das inscrições! Estar atento as datas e ao processo seletivo é de suma importância para conseguir obter a tão sonhada vaga.

E então, preparado?