SEGREDO do MEI é liberado! Confira o benefício que poucos conhecem

Boa notícia! Diversos são os motivos que levam o cidadão a abrir o seu CNPJ e se tornar microempreendedor individual (MEI). Emissão de notas fiscais, menos burocracia na declaração do Imposto de Renda, etc. Entrementes, há um benefício que poucos conhecem – e que está cada vez mais chamando a atenção dos MEIs! Somente no último ano mais de 15% do brasileiros que estão na categoria usufruíram do benefício e acredite, é incrível! Veja abaixo o que é e como funciona.

MEI tem benefício garantido que poucos sabem

O MEI não encontra-se na classe trabalhista, mas faz parte do grupo de donos de pequenos negócios. Com isso, tem o direito de emitir nota fiscal de serviço ou produto, adquirir empréstimos com condições exclusivas e pode ter até 01 funcionário.

Lembrando que sua contribuição com a Previdência Social é simplificada – e com uma só cajadada mata dois coelhos: porque pode recolher os impostos e contribuir em um único boleto bancário.

Entrementes, há um benefício oculto que poucos sabem sobre os MEIs. Os donos de pequenos negócios que tem MEI aberto, pode conseguir descontos de até 30% na compra de um carro 00km.

É necessário comprá-lo usando o CNPJ da empresa e com isso, deverá comprovar que aquele veículo será usado para fins que agreguem valor à empresa. Não há muitas limitações, e os descontos podem chegar até 30%.

Embora pareça pouco, mas na compra de um carro de R$ 50 mil com desconto de 30%, o veículo sai por R$ 35 mil – ou seja, R$ 15 mil de desconto!! E assim por diante, mediante os valores dos veículos.

Há vários critérios que vão garantir o desconto no veículo, contanto, é válido lembrar que o desconto máximo é de 30%. Após a compra do veículo no CNPJ da empresa – não será possível vendê-lo por doze meses.

Outros benefícios do MEI

O microempreendedor individual possui uma série de benefícios que facilita a sua vida. Bem a simplificação do recolhimento de impostos através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS. Não possui direito ao FGTS, PIS/Pasep, etc.

Entretanto, possui direito aos mesmos benefícios previdenciários que qualquer trabalhador. Bem como aposentadoria por idade, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, etc.

É válido ressaltar que a contribuição é algo que irá garantir o futuro do empreendedor – visando que para ser MEI é necessário que o arrecadamento anual seja inferior a R$ 81 mil!

Para se tornar MEI é totalmente simples e gratuito. Todo o procedimento pode ser feito pela internet através do site do Governo Federal. Lembrando que é necessário ir até a prefeitura local – na Secretaria de Finanças, a fim de conseguir obter o número da inscrição municipal e conseguir emitir notas.