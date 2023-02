Bolsa Família: governo vai dar bônus para famílias SEM crianças de até 6 anos

Boa notícia! Todos sabem que o Bolsa Família manteve suas parcelas mensais fixas em R$ 600 com adicional de R$ 150 para famílias que têm crianças entre zero e seis anos. Entrementes, e quem não tem crianças nessa faixa etária? O Governo planeja liberar um novo adicional e está surpreendendo a todos! Não sabe-se ao certo o valor, mas espera-se que seja equivalente ao adicional por faixa etária ou superior. Veja abaixo todos os detalhes.

Bolsa Família sofre mudanças

Desde o surgimento do auxílio emergencial, muitas famílias passaram a receber ambos benefícios de maneira indevida. Devido a fragilidade do sistema durante a pandemia – alguns processos se tornaram simplificados e com isso – muitas famílias conseguiram acesso a programas como Bolsa Família sem ao menos precisar.

Após a posse de Lula, uma das principais preocupações de seus ministros é a realização de um pente-fino. De 10 milhões de cadastros irregulares, 6 milhões representam famílias unipessoais.

Desse modo, haverá até o início do segundo semestre deste ano um pente-fino, a fim de retirar estas pessoas que estão de maneira indevida. Inclusive, está sendo elaborado a categoria desistência do CadÚnico – a fim de que todos consigam desistir do benefício de maneira voluntária.

Portanto, há muitas discussões acontecendo acerca dos valores. Visto que uma família unipessoal recebe o mesmo valor de uma família com 5 ou mais pessoas. Desse modo, está sendo planejado um adicional (ainda não se sabe o valor) a fim de suprir esse déficit.

Lembrando que isso só será possível após o pente-fino. No caso, haverá uma redução nos custos das famílias que não necessitam – e esses recursos serão destinados aos brasileiros que de fato precisam do benefício.

Entendendo o projeto

Desse modo, o Ministro Wellington Dias pretende que haja um adicional proporcional mediante a quantidade de pessoas dentro de um núcleo familiar. Especialistas afirmam que deverá ser mantido um número fixo de integrantes – e cada integrante a mais desse número fixo há de representar um adicional.

Digamos que seja tal como o adicional por faixa etária: a cada dois integrantes a mais, será adicionado o valor de R$ 150 para o núcleo familiar e assim por diante.

Lembrando que isso ainda é um projeto e está sendo estudado pelos ministros. Mas pelas falas dos mesmos e do próprio presidente Lula, acredita-se que até o fim do ano a medida será assinada e com isso os brasileiros que residem com mais pessoas dentro de um lar poderão receber mais recursos do Governo.

Como eles descrevem: “Não é justo uma família unipessoal receber o mesmo valor de uma família com 5 ou mais pessoas”.

