5 métodos para acessar a internet sem PAGAR NADA

O que é do mundo sem internet hoje em dia, não é mesmo? Hoje tudo é tecnologia, fora que com a internet podemos resolver coisas do dia a dia sem precisar sair de casa, conseguimos resolver tudo pelo celular. Entretanto, é necessário informar que por mais que vivemos em uma época digital, muitas pessoas não têm internet em casa.

Seja por questões financeiras ou até mesmo pela localidade geográfica a qual a pessoa está inserida, no entanto é difícil de acreditar que na época em que vivemos tem pessoas que nem conhece ou nunca mexeu na internet.

Resolvemos trazer uma lista com 5 oportunidades da pessoa obter acesso totalmente gratuito na internet.

5 maneiras de acessar a internet sem pagar nada

Wi-fi público

Uma forma fácil de acessar a internet é pelo Wi-fi, e para quem não sabe existem muitas áreas públicas que tem wi-fi disponível, como parques, praças, restaurantes, estabelecimentos oferecem wi-fi gratuito.

É uma forma de ajuda para quando a pessoa precisar resolver algo pela internet e não tem acesso na casa, pode procurar ajuda nesses estabelecimentos ou no espaço público.

Internet Gratuita para pessoas com baixa renda

Essa é uma informação muito interessante e que muitos desconhecem. Algumas empresas que trabalham com internet estão oferecendo planos de internet totalmente gratuitos ou de baixo custo (um valor simbólico) para ajudar essas pessoas de baixa renda.

Um exemplo são as empresas do programa da Oi, Internet para Todos.

Compartilhar Conexão

Algumas pessoas não gostam de fazer isso, mas na hora da necessidade pode ser uma boa opção. Um vizinho ou amigo que tem internet, a pessoa pode conversar sobre o assunto, explicar a situação e se pode compartilhar a conexão por um período.

Wi-fi corporativos

Uma informação que também entra na lista e que pode ser relevante, algumas empresas dão acesso a wi-fi gratuito, principalmente em alguns pontos turísticos do nosso Brasil, um exemplo disso é a operadora TIM que oferece esse tipo de serviço.

Plataformas de compartilhamento

Em último lugar da nossa lista, estão as plataformas de compartilhamento online, ou seja, a pessoa consegue se conectar com outras pessoas as quais desejam compartilhar a conexão da internet.

Um exemplo disso é a plataforma FreeZone, que traz a possibilidade de pessoas que estão procurando uma internet gratuita se conectarem com pessoas que desejam compartilhar a conexão.

Infelizmente a internet não é ainda um recurso disponível para todos e existe uma desigualdade, que se observar está incluída justamente pela desigualdade social.

E como dito acima, a internet hoje em dia é essencial para o nosso trabalho, resolver questões financeiras, tempo livre, entre outros, mas infelizmente existem regiões ao qual são mais afastadas e acaba tendo essa exclusão digital.

