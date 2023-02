Não marque bobeira! Confira as novas regras do INSS para 2023

Para quem é segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2023, deve ficar esperto porque ocorreu algumas mudanças que dão sequência com a Reforma da Previdência, para quem não conhece essas regras são chamadas de regras automáticas de transição, ou seja, essas regras trazem mudança na norma de benefícios de cada ano, e neste ano de 2023 vai ter o aumento na pontuação para aposentadoria, seja por tempo de contribuição ou por idade.

As pessoas que ainda tem tempo para se aposentar devem estar por dentro dessas mudanças e regras e já ir se planejando com base nesse procedimento para conseguir a aposentadoria.

Visão de um especialista

Isabela, especialista sobre o assunto informa “Esse plano nada mais é que uma sugestão para garantir a aposentadoria menos prejudicial e mais vantajosa para os segurados do INSS, tivemos muitas mudanças na Reforma da Previdência, a análise é o que vai garantir que o segurado não perca o seu tempo e nem o seu dinheiro”.

Essas mudanças que ocorreram na Reforma para ter o direito à aposentadoria retardam mais o tempo de espera para alcançar o tempo ideal para receber o benefício. “Todos que contribuem com a previdência tem direito da aposentadoria, e quando chega na hora de se aposentar deveria ser um período ao qual a pessoa não precisasse se preocupar, mas infelizmente alguns terão que esperar mais tempo para se aposentar”.

Mudanças em 2023

Dentro dessas mudanças, um público que sofreu impacto foi as mulheres em relação a aposentadoria por idade, pois conforme a regra de transição que tem um acréscimo a cada 6 meses e a cada ano até chegar a 62 anos neste ano.

Já para os homens, a idade está fixa em 65 anos e o tempo de contribuição precisa ser de 15 anos para os dois. É válido informar que o tempo de contribuição neste ano de 2023 é o reflexo do ano de 2021 e 2022.

No primeiro mês deste ano, seguindo a ordem da primeira regra cujo o cronograma de transição é 86/96, a pontuação será pela soma de idade e dos anos de contribuição que subiu, ou seja, agora é 90 pontos para mulheres e 100 pontos para homens.

Já a outra regra é com base nas pessoas de idade mínima mais baixa porém tem um tempo grande de contribuição com o INSS, para quem não sabe a idade mínima para pedir a aposentadoria é com 58 anos (mulheres) e 63 anos (homens).

