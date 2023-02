Governo autoriza saque do FGTS; veja como receber o valor

Ótima notícia: o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) já está liberado para os trabalhadores fazerem o saque, pois como sabem esse saque não pode ser feito a qualquer momento, tem um período certo.

Entretanto, foi liberado para casos específicos que vamos citar abaixo, mas também queremos destacar outros pontos a qual o FGTS pode ser sacado fora da época,, um exemplo é quando acontece demissão sem justa causa, onde o trabalhador consegue sacar o dinheiro referente a multa de 40%.

Outro caso também é quando acontece algum desastre natural, devido ao clima, o governo libera o FGTS para as pessoas que moram naquela região, que no caso é sobre isso que vamos comentar hoje. Outra possibilidade também é a modalidade do saque-aniversário, onde o trabalhador consegue anualmente no mês do seu aniversário tirar entre 5% a 50% do saldo do FGTS.

FGTS para as pessoas que moram no Litoral Paulista

É notícia para todo lado o que está acontecendo no litoral paulista e infelizmente as notícias não são boas. O desastre que está acontecendo no litoral é devido a chuva forte durante o carnaval. Neste momento da matéria já são mais de 41 mortos e muitas pessoas desaparecidas.

Ou seja, com todo esse cenário de destruição e preocupante, muitas famílias tiveram que deixar suas casas devido ao risco de desmoronamento e estão em abrigos, alguns já perderam casa, carro e até mesmo parentes.

Com isso, o governo está liberando o saque do FGTS para as pessoas que têm dinheiro retido como saque por calamidade pública, conforme a legislação brasileira menciona.

Saque por calamidade pública

O próprio nome já diz um pouco sobre o que isso significa, ou seja, essa modalidade de saque é usada especialmente em situações como essas que estamos acompanhando pelas notícias, são desastres naturais, chuvas e ventos fortes. Em São Sebastião, Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, afirmou à imprensa que irá liberar esse saque do FGTS.

Outras cidades também foram atingidas pelo temporal e as pessoas também terão opção de saque, nas cidades de Guarujá, Bertioga, Ubatuba e Ilhabela.

Solicitação do saque

O governo aciona o estado que está em situação de calamidade pública e dá um prazo de 30 dias após o primeiro desastre,. em segunda instância a Defesa Civil é acionada, e somente em terceiro caso e por último que o governo libera o saque do FGTS (só consegue sacar quem ainda tem uma quantia da conta).

Segundo a ministra, o valor total do saque pode chegar até R$ 6,2 mil para as pessoas que moram nessas regiões que foram afetadas, porém o trabalhador não pode ter movimentado essa poupança no último ano (12 meses).

O trabalhador consegue solicitar o saque pelo aplicativo FGTS, ou no site: https://www.fgts.gov.br/Pages/default.aspx.

