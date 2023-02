Não seja pego de SURPRESA! Tudo sobre os bloqueios do Bolsa Família

O tópico que o presidente Lula prometeu durante a sua campanha eleitoral está previsto para acontecer no mês de março. O novo programa Bolsa Família com algumas modificações, ao qual irá substituir o Auxílio Brasil que era na gestão do Jair Bolsonaro e atendia cerca de 22 milhões de famílias.

Lula e sua equipe desejam fazer o pente-fino, pois não são todos os beneficiários que serão incluídos nesse novo pagamento, pois o pente-fino é justamente para tirar todos os cadastros que estão irregulares e pagar o benefício para quem realmente está precisando.

A intenção principal do programa é atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, assim como fazia o Auxílio Brasil. No entanto, para realmente ter no programa somente cadastrados regulares, foi tomada a decisão do pente-fino. Ou seja, as outras famílias serão excluídas se for comprovado a irregularidade.

Pente-fino

É válido informar que já estava previsto acontecer o pente-fino com a atualização cadastral, por mais que seja Bolsa Família ou Auxílio Brasil, os dois tem o mesmo propósito só muda o nome devido a quem estava no governo do Brasil, entretanto a atualização cadastral já estava marcada por ser necessário para saber mais sobre os cadastros.

Segundo informações do governo federal, algumas famílias já estão na lista para serem convocadas nos próximos meses, pois foi constatada alguma irregularidade. Se mesmo após a atualização dos dados dar algum sinal de irregularidade ai sim a família será excluída do programa.

Objetivo do pente fino

É válido ressaltar que os cadastros que serão excluídos, só serão se realmente for comprovado a irregularidade, pois o objetivo é que através desse pente-fino aqueles que não tem realmente o direito do benefício dar lugar para as famílias que precisam.

Se após a atualização dos dados, o cadastrado mostrar-se regular, a família irá continuar recebendo o valor normalmente. Esse pinto vai acontecer até o final do ano, pois o processo é bem complexo e tem milhares de cadastros, ou seja, são milhões de famílias que terão que atualizar os dados.

Veja também: INSS emite ALERTA GERAL para os herdeiros de aposentados e pensionistas

Quando devo ir no CRAS fazer essa atualização?

Para não ter um congestionamento no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), devem procurar o CRAS somente as famílias que estão há mais de 2 anos sem atualizar o cadastro, ou aquelas famílias que estão com os dados desatualizados devido alguma mudança de telefone, endereço, entre outros.

Já as outras famílias só devem ir ao CRAS caso sejam convocadas pelo governo.

Veja também: Governo CONFIRMAR Bolsa Família antes da hora em março; veja as datas