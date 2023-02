Faça tudo, menos isso! Atitudes que levam você a perder a CNH

Perder a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) sem dúvidas é um dos maiores medos de qualquer motorista que esteja devidamente habilitado. Afinal, poder portar esse documento, dentro de sua respectiva validade, é imprescindível na hora de trabalhar prestando alguns serviços, por exemplo, e também na hora de trafegar para onde desejar, sem ter o receio de obter problemas com as autoridades de trânsito.

Porém, existem muitas pessoas que dirigem ignorando o fato de que muitas atitudes no trânsito podem, sim, levar à perda da CNH. Uma vez adotadas, e identificadas pelas autoridades, tais atitudes pode levar o motorista a ficar sem dirigir por até 2 anos!

O que pode levar um motorista a perder a CNH

Vale frisar, inclusive, que quem se preocupa em não perder a CNH precisa se preocupar, também, com o processo pelo qual é necessário passar, caso queira voltar a dirigir dentro da lei novamente.

Entre todas as atitudes que uma pessoa adota e que pode levá-la a perder esse documento tão importante, estão as seguintes infrações:

Dirigir após ter ingerido bebida alcoólica;

Manter a via bloqueada com seu veículo;

Fugir de um bloqueio realizado pela polícia;

Dirigir de forma que represente ameaça aos pedestres;

Dirigir uma moto sem estar usando um capacete;

Ultrapassar outro veículo na contramão;

Fazer manobras que sejam consideradas perigosas, seja com carro ou moto;

Não prestar socorro a uma vítima de acidente de trânsito;

Se negar a se submeter ao teste de bafômetro;

Dirigir acima da velocidade permitida na via (considerando a margem dos 50%);

Dirigir moto com criança de menos de 10 anos;

Não ter feito o exame toxicológico, no caso de estar com veículo que se enquadre nas categorias E, D e C;

Dirigir moto sem que o passageiro esteja usando capacete;

Realizar “rachas” e competições não autorizadas em via pública.

O que deve ser feito, quando se perde o direito de dirigir

O Código de Trânsito Brasileiro prevê que qualquer pessoa que cometa uma das infrações acima seja devidamente penalizado. E isso inclui, entre outras coisas, a perda da CNH.

A “boa notícia”, porém, é que trata-se de uma perda que não precisa ser definitiva. E embora, possa chegar a 2 anos, a suspensão do direito de dirigir pode ser de apenas 2 meses também. Tudo depende do comportamento geral do motorista.

Uma vez sem sua CNH, e desejando voltar a dirigir dentro da lei, o indivíduo deverá seguir um processo muito simples, que começa com a entrega do documento para o Detran de seu estado, caso o órgão faça essa exigência.

O segundo passo será respeitar o tempo de suspensão imposto pela lei. E, por fim, será necessário realizar um curso de reciclagem, a fim de rever os aprendizados obtidos durante o processo para a obtenção da CNH.

Trata-se de um curso curto, de 30 horas, mas essencial para que os motoristas relembrem o quanto é importante respeitar as regras de trânsito, para não perder a CNH.

