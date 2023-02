Quem vai receber o novo cartão digital do INSS? Veja como usar

Novidade para os segurados do INSS, pois o Ministério da Previdência Social deseja criar um cartão digital do INSS, porém até o momento eles estão estudando a possibilidade. Mas a intenção é que seja um cartão vantajoso como passe livre no transporte coletivo e até mesmo conseguir descontos nas farmácias.

Carlos Lupi, que é o ministro, disse que também está avaliando alguma forma de acabar com a grande fila de espera pela perícia. São pontos que para ele são prioridade em resolver.

Redução da fila do INSS

Infelizmente, quando se trata do assunto do INSS todo mundo teme a grande fila de espera pela perícia do órgão, no entanto, Carlos já disse que ele e sua equipe estão estudando maneiras e planejando um mutirão para reduzir essa fila.

Carlos ainda afirmou que tem mais de 500 mil pessoas aguardando por essa perícia médica no órgão e que para reduzir o máximo será necessário o mutirão para agilizar isso no mês de março.

Ou seja, com isso a previsão que o governo tem é que ao menos até o mês de dezembro o tempo médio para a perícia seja um espera de 45 dias e não mais que isso.

Cartão digital do INSS

O ministro visitou a União Geral dos Trabalhadores e disse que o governo quer lançar no mês de março (porém nada concreto até o momento) um cartão de benefícios digital para os aposentados. Assim, será um único cartão para cada aposentado e terá validade em todo o Brasil com os direitos e benefícios, ou seja, o aposentado vai poder utilizar um único cartão para tudo.

Carlos também comentou por cima que deseja que esse novo cartão tenha um formato QR Code para assim poder também estar nos celulares dos aposentados. Já que estamos também na era digital. O ministério já está conversando junto com o Banco do Brasil e também com a Caixa Econômica Federal para emitir esse novo cartão.

O ideal é que esse cartão tenha incluído todos os benefícios juntamente com a Previdência, ou seja: estacionamento em shopping, ônibus, metrô, entrada de cinema, e até mesmo passagem de avião para os beneficiários desse cartão.

E o mais importante, o ministro deseja conseguir descontos em grandes farmácias para os aposentados do INSS, se realmente isso acontecer, os beneficiários do INSS terão uma ótima notícia e tudo poderá ser resolvido por um único cartão.

