Perigo! Novo alerta de TEMPORAL para mais de 1.600 cidades do Brasil

2023 começou com muita chuva e continua. Foi emitido um alerta pelo Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet – que do dia 22/02 ao dia 23/02 cerca de 1,6 mil cidades devem ser atingidas por pancadas de chuva forte e ventos, assim como aconteceu nas últimas semanas. A previsão é de perigo.

Mas especialmente, a partir de hoje o alerta é para as regiões do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Rondônia e Acre.

Quem mora nessas regiões citadas acima é de suma importância se atentar a esses dias de chuva, tomar cuidado é pouco, pois chuva forte pode ocasionar acidentes e tudo mais.

Chuvas em 48 municípios

O Inmet prevê que 48 municípios vão receber chuva forte, e segundo os dados do mesmo, o índice pluviométrico será o mesmo que nos últimos dias, então a população precisa ficar em alerta pois o volume é de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. A chuva vem acompanhada de vento, porém é um vento intenso com velocidade entre 60 e 100 km/h.

Lembrando que nesse cenário de chuva forte, pode trazer riscos naturais para as pessoas, principalmente nas áreas que tem muito verde, montanha, árvores, além disso pode ocorrer também queda de energia elétrica, alagamentos, deslizamento de terra, queda de árvore, entre outros.

Veja agora áreas que precisam ficar em alerta:

Vale do Acre,;

Leste Rondoniense;

Sudoeste Amazonense;

Sul Amazonense;

Madeira-Guaporé;

Vale do Juruá;

Centro Amazonense

Se você também deseja saber o município que será afetado pela chuva, pode entrar no site do Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul.

1615 cidades podem ser atingidas com chuva forte

Por mais que mostre tudo no site, vamos destacar algumas para vocês, pois essas regiões estão em alerta devido aos riscos naturais que a chuva pode causar, veja abaixo:

Centro Goiano;

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba;

Leste Goiano;

Central Mineira;

Nordeste Paraense;

Sudeste Paraense;

Ocidental do Tocantins;

Oeste Maranhense;

Sul Goiano;

São José do Rio Preto;

Metropolitana de Curitiba;

Leste Maranhense;

Marajó;

Nordeste Mato-grossense;

Leste de Mato Grosso do Sul;

Oeste de Minas;

Bauru;

Piracicaba;

Sul/Sudoeste de Minas

Itapetininga;

Norte Maranhense;

Centro Norte de Mato Grosso do Sul;

Zona da Mata;

Campo das Vertentes;

Oriental do Tocantins;

Baixo Amazonas;

Sudoeste Paraense;

Araçatuba;

Sudeste Mato-grossense;

Norte Goiano;

Sul Maranhense;

Macro Metropolitana Paulista;

Marília;

Norte do Amapá;

Araraquara;

Metropolitana de Belém;

Noroeste Goiano;

Centro Maranhense;

Baixadas;

Centro Fluminense;

Noroeste de Minas;

Sul Fluminense;

Litoral Sul Paulista;

Norte Piauiense;

Extremo Oeste Baiano;

Sudoeste Piauiense;

Ribeirão Preto

Noroeste Cearense;

Metropolitana de São Paulo;

Metropolitana do Rio de Janeiro;

Metropolitana de Belo Horizonte;

Assis;

Distrito Federal;

Norte de Minas;

Campinas;

Norte Mato-grossense;

Centro-Sul Mato-grossense;

Centro-Norte Piauiense;

Sul do Amapá;

Norte Fluminense;

Presidente Prudente.

