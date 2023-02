Valores do INSS serão antecipados para moradores em situação de calamidade

Infelizmente no último final de semana, uma grande chuva acabou atingindo o litoral de São Paulo, causando uma onda de destruição por onde ela passava, provocando vários deslizamentos. Até o momento, foram confirmados 48 óbitos, fora as inúmeras pessoas que estão desaparecidas. Por conta disso, o Governo Federal está articulando algumas medidas, a fim de amenizar o caos que foi instalado nos municípios afetados pela chuva.

Além dos óbitos, várias famílias ficaram desabrigadas

Vendo o cenário catastrófico, o Governo local decretou estado de calamidade pública, nas cidades de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Várias famílias tiveram que sair de suas casas, algumas, de maneira compulsória, pois ainda há grandes riscos de deslizamentos na área.

Anteriormente, o ministro da pasta responsável já havia informado que o Bolsa Família seria adiantado para as pessoas que morassem nas regiões afetadas pelas chuvas. E agora, foi a vez do INSS se manifestar em prol de ajudar todas as vítimas do desastre natural citado.

Com isso, o INSS irá antecipar o pagamento do benefício de seus segurados, mas isso não vale para benefícios temporários. Ou seja, quem recebe aposentadoria, pensão ou algum benefício assistencial, poderá usufruir da antecipação. Vale salientar que a antecipação será fornecida agora, mas posteriormente deverá ser paga, portanto, cabe ao beneficiário optar por receber no momento ou não.

Veja também: Governo CONFIRMAR Bolsa Família antes da hora em março; veja as datas

Como solicitar a antecipação?

Será preciso que cada pessoa que tem direito, manifeste de modo formal que quer a antecipação do seu benefício. O prazo para manifestar interesse será de 17/3 até o dia 20/3, de acordo informou o Ministério da Previdência. Mas de antemão, todos os bancos que emitem pagamento já receberam os valores, que ficarão à disposição dos beneficiários, todavia, bloqueado.

A antecipação só pode ocorrer uma vez e o valor dela será igual ao valor do benefício mensal de cada beneficiário. E apenas posteriormente que o segurado irá precisar pagar a antecipação em questão. O pagamento deverá ser feito em 36 parcelas, vale lembrar que não haverá a incidência de juros.

Outro fator que deve ser considerado, é que os segurados que tiverem o atendimento atrapalhado por conta das chuvas, poderão remarcar sem prejuízo algum. Caso queira consultar, os segurados devem acessar o Meu INSS ou ligar para o número 135. A medida foi tomada para que as pessoas não viessem ficar prejudicadas pela impossibilidade de deslocamento nas cidades citadas, uma vez que várias localidades estão alagadas ainda, o que acaba atrapalhando a locomoção das pessoas.

Veja também: Não marque bobeira! Confira as novas regras do INSS para 2023