Governo atualiza o sistema Dataprev e 2,7 milhões terão acesso ao abono em 2023

Boa notícia! Após a atualização do banco de dados mais de 2 milhões de brasileiros terão direito a receber o abono salarial deste ano de 2023. Lembrando que o valor é baseado no salário-mínimo vigente – ou seja, os repasses serão realizados com valor máximo de R$ 1.302. Ainda não foi estipulado se o abono irá ou não aumentar com o aumento de R$ 18 que ocorrerá no salário-mínimo nos próximos meses. Veja quem tem direito ao abono e como receber.

Abono salarial recebe novos trabalhadores

A Dataprev, é a empresa responsável pelo setor de tecnologia do Governo Federal. Todos os sistemas e bancos de dados são regidos e gerenciados pelos seus profissionais. Logo após uma análise minuciosa, novos dados foram divulgados e mais de 2,7 milhões de brasileiros passaram a ter direito ao PIS/Pasep.

Portanto, logo após essa onda de processamento – o grupo acabou adentrando na folha de pagamento do abono e já irão receber os repasses neste ano de 2023. Visto que os repasses começaram neste último dia 15 de fevereiro e irá até o dia 17 de julho.

Os pagamentos são feitos de acordo com o número final do NIS ou data de aniversário do trabalhador. Os trabalhadores afetados pela atualização que deveriam ter recebido o abono neste mês – irão receber todos no dia 17 de abril.

É válido lembrar que essa revisão do abono deu-se em conta de erros por parte dos empregadores. Que muita das vezes repassavam informações duplicadas ou divergentes e com isso atrasava o processo de análise de dados. Visto que os dados vinham de vários fontes distintas.

Entrementes, agora os trabalhadores afetados terão direito ao benefício. Que pode ser consultado no aplicativo Carteira de Trabalho Digital de maneira rápida e segura! Veja os valores a receber e quem tem direito de fato.

Valores PIS/Pasep 2023

Lembrando que para ter direito ao PIS/Pasep 2023 é necessário ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano de 2021, visto que é o ano-base do benefício. Desse modo, os trabalhadores terão direito a R$ 108,50 por cada mês trabalhado. Além disso, os trabalhadores precisam estar devidamente inscritos no PIS/Pasep por no mínimo cinco anos.

Os brasileiros que trabalharam formalmente durante os 12 meses do ano de 2021 irão receber o salário cheio, senão, hão de receber o proporcional a quantidade de meses trabalhados.

É importante lembrar que os trabalhadores que ingressaram agora no mercado de trabalho, só terão direito ao abono em 2028. Os valores caem diretamente na conta poupança do trabalhador e pode ser sacado ou transferido sem qualquer custo.

Caso o saque seja realizado em uma agência da Caixa Econômica Federal ou Casa Lotérica – o trabalhador deverá levar os documentos de identificação, lembrando que sempre o titular deve se fazer presente.

Portanto, o cronograma de pagamentos já foi iniciado e está seguindo. Devido a pandemia os repasses referentes aos abonos acabaram atrasando – entrementes, aos poucos os valores vão sendo repassados e espera-se que daqui alguns anos os pagamentos se normalizem novamente.