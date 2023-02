Chegou a HORA de usar sua nota do ENEM; veja como participar do Sisu, Prouni e Fies

Agora que a nota do Enem foi lançada é hora de usar! Tem como utilizar as notas do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – referente ao ano de 2022 para as pessoas que querem e tem o sonho de entrar no Ensino Superior, então deve se atentar aos programas ao qual aceitam essa nota o SISU, ProUni e Fies.

Logo nesse início deste mês de fevereiro às notas individuais foram lançadas para os estudantes já se programarem e não perderem a data de inscrição para os programas e para se inscrever nas faculdades, tanto pública como particular. Lembrando que o programa SISU já está aberto e já pode usar as notas do Enem.

Programa SISU

O Sistema de Seleção Unificada já está com as inscrições abertas desde o dia 16 de fevereiro, e tem milhares de vagas abertas, mais de 222.145 e cerca de 6,4 cursos em mais de 128 faculdades públicas em nosso país. Ou seja, o programa Sisu dá oportunidade para as pessoas fazerem a graduação na faculdade pública e nas principais faculdades federais.

Lembrando que a inscrição do Sisu vai até nesta sexta-feira (24). E as datas para a divulgação do resultado já foram marcadas para a terça-feira (28). Para entender melhor, veja abaixo o calendário oficial do Sisu.

16/02 a 24/02: período de Inscrições

28/02: Resultado da chamada regular

02/03 a 08/03: Matrícula da chamada regular

28/02 08/03: Inscrições na lista de espera

A partir de 13/03: Convocação dos candidatos em lista de espera

As inscrições para o Sisu podem ser feitas pelo portal Acesso Único, assim consegue concorrer para as vagas, candidatos de baixa renda, estudantes de escola pública, pessoas pretas, pardas e indígenas e até mesmo pessoas com deficiência.

Lembrando que essa é a primeira oferta de vagas do programa Sisu em 2023, mas no meio do ano abre mais uma demanda de vagas para a entrada logo no segundo semestre.

Quero me inscrever pro ProUni e Fies, como fazer?

Logo após o Sisu, abre também o programa ProUni que oferta bolsas de estudos para as pessoas que prestaram a prova de Enem, bolsa de 50% e 100% em faculdades privadas, em diversos cursos para o público de baixa renda, é necessário ter feito o Enem em 2021 ou em 2022. Segue agora o calendário oficial do ProUni:

28/02 a 03/03: Inscrições

07/03: Resultado da primeira chamada

07/03 a 16/03: Comprovação das informações da primeira chamada

21/03: Resultado da segunda chamada

21/03 a 30/03: Comprovação das informações da segunda chamada

05/04 e 06/04: Prazo para demonstrar interesse na lista de espera

10/04 a 19/04: Divulgação de convocação da lista de espera

10/04 a 19/04: Comprovação das informações da lista de espera

Assim que acontece a divulgação do ProUni, o Fies também já inicia, pois assim as pessoas conseguem utilizar também a nota do Enem a partir do ano de 2010. Segue abaixo o calendário do Fies:

07/03 a 10/03: Período de Inscrições

14/03: Resultado das inscrições

15/03 a 17/03: Complementação das informações da inscrição

21/03 a 18/05: Convocação da lista de espera.

