Testes começaram! Você já pode usar o novo Real Digital?

Para muitas pessoas, a possibilidade de abandonar o dinheiro como o conhecemos hoje é uma iniciativa que tem somente benefícios a oferecer. E é justamente nessa premissa que se baseia a criação do chamado Real Digital.

Essa nova moeda, sobre a qual muito tem se falado nos últimos dias, promete ser revolucionária para os brasileiros, tornando qualquer transação financeira mais fácil.

Mas, ainda assim, não há quem não se preocupe em relação a como tal moeda realmente será, e como ela de fato poderá ajudar não só a população brasileira, mas também o mercado financeiro nacional como um todo.

E é para as pessoas que estão tendo esse tipo de dúvida que o conteúdo abaixo por criado.

Mas, afinal: o que é o Real Digital?

Em um mundo cada vez mais digital e tecnológico, praticamente qualquer pessoa já ouviu falar nas chamadas moedas digitais.

É preciso entender, porém, que o Real Digital nada tem a ver com elas.

Ou, melhor: tem a ver, no sentido de simplesmente possuir a grande vantagem de substituir o dinheiro em espécie (moeda e papel). Porém, não se trata de uma criptomoeda, por exemplo.

Os testes relacionados ao projeto piloto serão disponibilizados muito em breve, de acordo com o que foi informado pelo presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. A afirmação foi feita durante o evento BTG Pactual CEO Conference deste ano.

Já no programa Roda Viva, da emissora TV Cultura, Roberto Campos Neto informou que a ideal é criar uma união entre o Real Digital, o Open Finance e o Pix, até 2024, e que, mesmo ainda não existindo uma data definitiva, a ideia é de que tal moeda comece a circular em breve.

Outras informações importantes relacionadas a ela incluem o fato de que será emitida pelo Banco Central, e chegará aos usuários via repasse feito pelas instituições financeiras.

E, o melhor: mesmo quem não possui conta em nenhum banco poderá guardar o Real Digital em uma carteira digital, como a do Google ou da Apple.

Todas as instituições financeiras, de modo geral, estão contribuindo para que a circulação dessa moeda revolucionária para o nosso mercado possa ser iniciada o quanto antes.

Veja também: Novos limites do Pix em 2023? Entenda o que mudou

Os benefícios dessa nova moeda

Como é possível notar, os benefícios do Real Digital para os brasileiros serão muitos, principalmente no que diz respeito a não precisar aderir à burocracia de abertura e manutenção de uma conta bancária, para poder usar a moeda e guardá-la na carteira digital de sua preferência.

Com a missão de substituir perfeitamente as moedas e as cédulas, essa moeda também está sendo trabalhada de modo que possa ser utilizada tanto online quanto off-line, o que agrega ainda mais benefícios ao seu uso.

No que diz respeito ao mercado como um todo, vale reforçar que, com a vinda do Real Digital, teremos um sistema financeiro muito mais moderno, e com custos reduzidos, no que diz respeito à produção de dinheiro.

Veja também: CPF na nota pode subir seu Score no Serasa? Entenda!