Qual é o valor atualizado da Netflix em 2023 depois das mudanças?

Atualmente, quando se fala em filmes e séries, o primeiro streaming que vem à mente de todos é a Netflix. E agora, ela encontra-se melhor do que antes, uma vez que realizou algumas mudanças que tornou o seu acesso mais democrático, há planos que você consegue assinar gastando menos de R$ 1 por dia, é o sonho de muitas pessoas que sonhavam em ter Netflix mas não podiam pagar pela assinatura. Entenda quais são os valores atualizados e as peculiaridades de cada plano.

Agora a Netflix oferece planos a partir de R$ 18,90

Assistir as melhores séries e os melhores filmes pagando menos de R$ 20 por mês parece até um sonho, todavia, agora é totalmente realidade. Claro, com algumas limitações, mas a Netflix liberou o acesso ao seu grande acervo de conteúdo para qualquer pessoa por apenas R$ 18,90, no seu plano mais barato. Isso foi feito com o intuito de democratizar ainda mais o acesso à plataforma e claro, aumentar o número de seus usuários.

Mas vale salientar que no plano em questão, há algumas limitações que devem ser observadas, a saber, a qualidade do vídeo, a resolução e a opção de downloads acaba sendo diferente dos demais planos. Isto é, a qualidade do vídeo é somente ‘boa’, ao passo que a resolução máxima é de apenas 720p e a opção de download não está disponível para o plano em questão.

Por conta disso, muitos se perguntam se vale a pena mesmo assinar a Netflix mesmo sabendo dessas limitações e a resposta é: depende. Pois se o usuário for usar a plataforma no celular, ele não precisa de uma resolução tão alta, ou seja, a resolução em 720p já será suficiente para atender a demanda do usuário em questão. Todavia, se ele quiser assistir em uma televisão de 40 polegadas, por exemplo, já não valerá tanto a pena.

Quais os planos da Netflix atualizados?

Agora a Netflix conta com três planos, o básico, o padrão e o premium. O valor de cada um muda, mas também, as vantagens aumentam de maneira exorbitante. Enquanto o plano básico, a qualidade do vídeo é ‘boa’, nos outros dois planos ela é ‘melhor’ e ‘superior’.

Todavia, a grande mudança disso tudo mesmo é no plano básico, que embora tenha um valor tão pequeno, há um motivo para isso: irá aparecer anúncio enquanto o usuário está assistindo. Isto é, foi a maneira que a plataforma encontrou de conseguir oferecer o serviço por um valor menor.

E sobre os valores, o plano básico custa R$ 18,90, o plano padrão custa R$ 39,90 e o plano Premium custa R$ 55,90. Lembrando que no plano premium, a resolução máxima é 4K +HDR. Portanto, agora a Netflix está facilitada para todos os públicos, basta cada um averiguar suas necessidades e assinar o plano que melhor se encaixa no seu perfil.

