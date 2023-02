Por que 5 milhões serão chamados na fiscalização do Cadastro Único?

Antes de serem implementadas algumas atualizações no Bolsa Família, o que se sabe, é que cerca de 5 milhões de beneficiários serão convocados, para passarem por um verdadeiro pente-fino, com o intuito de excluir do programa aquelas pessoas que estão inscritas de maneira irregular. Todo o processo será feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Entenda quais pessoas correm riscos de terem seus benefícios suspensos e o que se deve fazer para evitar isso.

Como está a situação do Bolsa Família atualmente?

Atualmente, o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, ela atende quase 22 milhões de famílias, que encontram-se em situação de pobreza ou extrema pobreza. Agora, mensalmente, elas irão receber uma parcela fixa de R$ 600, o que irá ajudá-las em suas necessidades básicas. E de março em diante, será adicionado uma parcela de R$ 150 por cada criança com idade inferior a 6 anos.

Mas agora, o programa em questão está com uma alta demanda de famílias unipessoais, a saber, aquelas que são formadas por apenas uma pessoa. E é exatamente essa situação que está causando bastante dúvidas ao Governo, pois há fortes indícios de fraude nos cadastros, pois em questão de pouco tempo, o número de famílias na modalidade citada teve um aumento exorbitante.

Para isso, será investido uma quantia em dinheiro a fim de realizar a atualização do CadÚnico. Atualmente, cerca de 40 milhões de pessoas estão inscritas nele, mas um detalhe que choca: 5 milhões moram sozinhas. Isso representa um número superior a 10% do total. Ou seja, para a atual situação econômica do país, esse número não deve estar correto.

Quais pessoas serão convocadas para o pente-fino?

O primeiro grande grupo de pessoas que devem ser convocadas, são aquelas que dizem morar sozinhas, elas serão chamadas para ratificar a informação. Caso contrário, serão tiradas do Bolsa Família, lembrando, que ainda poderão fazer parte de outros benefícios sociais, caso elas se enquadrem neles.

Entre os meses de março a dezembro, mais de 5 milhões de usuários devem ser convocados, principalmente aqueles que declararam morar sozinhos. Assim, eles terão a oportunidade de contarem a verdade ou não. Lembrando que nem todos que moram sozinhos estão irregulares, mas a maioria, segundo levantamento, estão.

Por fim, outras pessoas que devem ser chamadas, são aquelas que sua renda estão apresentando algum indício de irregularidade em seu valor, isto é, o beneficiário informou um valor, todavia, na prática, ele recebe um valor superior que o exclui do estado de pobreza ou extrema pobreza.

