Quase 1 MIL CIDADES estão sob alerta de chuva forte

E neste carnaval a população precisa ficar em alerta devido a chuva forte. Quem está participando de bloquinhos na rua principalmente. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta especialmente para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste que devem ter chuvas fortes e ventos fortes.

Ou seja, com isso pode acontecer queda de energia elétrica, queda de árvores, galhos, enchentes, alagamentos, e precisa ficar esperto porque pode acontecer até descarga elétrica. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a compartilhar 3 avisos, principalmente, nesta terça-feira (21).

Chuvas fortes em muitos municípios

Especialmente as regiões de São Paulo, Paraná e Santa Catarina já estão sob alerta há alguns dias, pelo perigo de chuvas fortes e ventos. Ao que se espera é uma chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além também de ventos fortes e velocidade chegando de 60 a 100km/h.

Essas áreas precisam ficar em alerta:

Norte Pioneiro Paranaense

Serrana, Metropolitana de Curitiba

Vale do Itajaí

Grande Florianópolis

Sudeste Paranaense

Itapetininga

Centro Oriental Paranaense

Norte Catarinense

Sul Catarinense

Metropolitana de Porto Alegre

Noroeste Rio-grandense

Litoral Sul Paulista

Assis

Nordeste Rio-grandense

Bauru

Norte Central Paranaense

Se você deseja saber mais sobre os avisos de eventos meteorológicos severos para o Sul da América, existe um site do Centro Virtual, assim terá acesso a uma lista com todas as cidades que receberam o aviso do Inmet.

Chuvas fortes no Norte e Centro-Oeste, cidades em alerta

É válido destacar que essas chuvas fortes também passaram pelo Norte e Centro-Oeste do Brasil, o Inmet alertou para todo o período de carnaval. E emitiu um alerta que as chuvas podem chegar a 100 mm em até 24 horas e os ventos fortes podem chegar a 100 km/h.

Veja abaixo a lista das áreas que estão em alerta e podem ser afetadas:

Centro-Sul Mato-grossense

Presidente Prudente

São José do Rio Preto

Leste de Mato Grosso do Sul

Centro Norte de Mato Grosso do Sul

Baixo Amazonas

Norte Mato-grossense

Sudoeste Paraense

Araçatuba

Sudeste Mato-grossense

Centro Amazonense

Marília

Norte Central Paranaense

Norte do Amapá

Sudoeste Amazonense

Sul Goiano

Sul Amazonense

Pantanais Sul Mato-grossense

Assis

Baur

Norte Amazonense

Sudoeste Mato-grossense

Nordeste Mato-grossense

Araraquara

Sul de Roraima

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Noroeste Paranaense

Sul do Amapá

Leste Rondoniense

Sudoeste de Mato Grosso do Sul

Madeira-Guaporé

Norte Pioneiro Paranaense

Veja também: Qual é o valor atualizado da Netflix em 2023 depois das mudanças?

Segurança durante esse período chuvoso

As chuvas fortes e vento podem causar uma grande estrago, os fenômenos meteorológicos podem causar acidentes, falta de energia, queda de árvore, alagamentos, por isso é de suma importância esses alertas e realmente a população se preparar e seguir orientações de segurança, principalmente para quem vai às ruas para curtir o carnaval.

Para ajudar as pessoas a entenderem melhor, o Inmet emitiu vários alertas com cores diferentes, cor amarela, laranja e vermelho, as cores são para diferenciar a severidade do clima. Esses alertas são emitidos e compartilhados sempre com 24h ou 48h de antecedência.

Veja também: Atenção motorista Uber! Você pode entrar em apuros se o passageiro fizer isso