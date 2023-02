Como receber dinheiro da Shein? Dá para fazer renda extra

A Shein é uma loja que está se tornando muito famosa entre os países, uma loja totalmente online e está em constante crescimento no mercado. Tem variedades de produtos: roupas, objetos, maquiagem, utensílios de casa, entre outros. A Shein se tornou famosa por causa dos seus produtos considerados de qualidade e um preço abaixo da média, e as roupas que fazem um sucesso na moda.

Como vem crescendo uma novidade no mercado, algumas pessoas já estão se perguntando se tem como ganhar dinheiro dentro dessa plataforma, e sim, realmente existe a possibilidade de uma pessoa ganhar dinheiro dentro da Shein, basta você se tornar afiliada da loja.

Afiliados da Shein

Muitas pessoas ainda não conhece, porém se tornar um filiado da Shein é fácil e pode ter oportunidade de ganhar dinheiro, ou seja, se tornando um afiliado a pessoa deve começar a trabalhar divulgando produtos da loja no site ou na própria rede social, por onde achar melhor e conseguir vendas com esses anunciados.

Uma observação, a cada venda a pessoa ganha uma comissão se a compra for pelo link que você gerou e compartilhou através do seu usuário com seus amigos e familiares.

Quanto posso ganhar sendo afiliado?

Não tem uma resposta concreta, tudo vai depender da quantidade de venda que a pessoa consegue, mas existem casos de pessoas que conseguiram ganhar até 20% de comissão (essa porcentagem é alta, se for comparar com outras plataformas).

É importante destacar que a loja Shein dá várias possibilidades e ferramentas para ajudar as pessoas a conseguirem compartilhar e assim promover o produto que está oferecendo, para ter mais chances de receber comissão pela venda feita, essas ferramentas de divulgação são: links, banners, cupons de desconto (chama atenção do comprador), entre outros.

Quero me tornar um afiliado

É bem simples, a pessoa pode participar do programa acessando a plataforma pelo link: https://br.shein.com/campus-affiliate-a-1500.html, coloque todos os seus dados para poder criar uma conta com login e senha, e depois clique em “Entre Agora”. Importante destacar que o afiliado deve estar no nível s3 do Shein Vip e ser maior de idade.

Por último, a pessoa precisa responder um questionário e esperar através do e-mail uma confirmação da inscrição para ser afiliado da Shein.

Esse programa tem benefícios?

O programa de afiliados da Shein tem benefícios como: