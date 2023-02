Aprenda a solicitar e como usar o Cartão Cidadão; senha e 2ª via?

O primeiro ponto a ser destacado pelo Cartão Cidadão é que ele é utilizado pelo trabalhador ao qual recebe algum benefício social por parte do governo e que recebe através do banco da Caixa Econômica Federal, ou seja, através desse cartão o cidadão consegue consultar extrato, saldo disponível, entre outros.

Como usar e para que serve o cartão Cidadão?

Como citado acima, o cartão Cidadão é especialmente para um tipo de público: os trabalhadores que não tem conta poupança ou alguma conta corrente, mas através desse cartão eles ganham a chance de receber pela Caixa Econômica, receber o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), seguro-desemprego e até mesmo o abono salarial.

É válido destacar que neste cartão a pessoa também pode sacar o benefício do Auxílio Brasil. Para receber o dinheiro, a pessoa pode ir com o cartão até uma agência da Caixa junto com um documento com foto, para quem já tem conta no banco, o dinheiro já é repassado automaticamente para a conta.

Quero fazer o cartão cidadão, o que faço?

Existem duas maneiras de conseguir o Cartão Cidadão, o primeiro é presencialmente até uma agência da Caixa, ou se preferir por meio do telefone 0800 726 0207, das 8h às 22h segunda a sexta, e de sábado das 10h às 16h.

Lembrando que na hora da solicitação a pessoa deve ter em mãos:

Número do NIS

Número do PIS/PASEP

Número do NIT

Documento com foto

CPF

Observação: quando o cartão cidadão chega ele está bloqueado, o titular do cartão deve desbloqueá-lo e criar uma senha.

Criar senha para o cartão Cidadão

Para criar a senha do cartão, é necessário ir pessoalmente até uma agência da Caixa Econômica, levar o cartão e alguns documentos como: RG, Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (com a foto) e a Carteira Profissional.

Cartão Cidadão

O Cartão Cidadão partiu de uma criação entre a parceria do Governo Federal junto com a Caixa Econômica Federal. Esse cartão surgiu com a intenção de ajudar os trabalhadores que trabalham em regime CLT e que recebem os benefícios trabalhistas e sociais.

Assim, o trabalhador pode usar esse cartão para fazer o saque de todos os pagamentos que recebe.

2ª via do Cartão Cidadão pela internet, é possível?

Não. Não tem como solicitar a segunda via do cartão pela internet. A Caixa Econômica Federal já informou que a instituição que é responsável por essa emissão da segunda via tem que ser somente através do Atendimento Caixa ao Cidadão (no caso, o número que colocamos no texto acima), ou ir pessoalmente até o banco.

Lembrando que a solicitação da segunda via e também a emissão é gratuita.