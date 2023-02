Como funciona pedir empréstimo com o celular em garantia? Entenda

Você sabia que existia um empréstimo ao qual você pode colocar o seu celular como garantia? Isso aconteceu porque com as modalidades de empréstimo, muitos passam por uma análise de perfil da pessoa que deseja contratar aquele empréstimo e com o nome negativo, na maioria das vezes é negado.

Com isso, agora existe a possibilidade de colocar o seu celular como garantia na hora da contratação do empréstimo, ou seja, é uma forma de liberar o crédito sem precisar fazer uma análise bem rigorosa do perfil da pessoa. No entanto, é válido informar que antes de fazer esse pedido é preciso analisar qual banco você irá pedir o empréstimo, porque tudo vai depender dos detalhes do celular, o ano de fabricação, marca, entre outros.

Como funciona essa modalidade de empréstimo?

Para quem ainda não conhece, essa modalidade é de empréstimo com garantia de bens, mas antes o banco faz uma avaliação do seu aparelho celular, funciona assim: a instituição financeira ao qual você vai pedir o empréstimo vai fazer uma avaliação do seu celular e depois do seu perfil, somente depois disso vai sair uma notificação se foi aprovado ou negado.

Normalmente, após ser aprovado esse dinheiro já é repassado para a conta do cliente em poucos dias.

No entanto, o dinheiro que será depositado vai depender também das condições do aparelho, porém se o celular estiver em bom estado e principalmente se for novo, o valor liberado pode chegar a R$ 10 mil, lembrando que também pode ser parcelado em até 24 vezes.

Sobre a inadimplência, tudo irá depender também da instituição financeira pois cada uma trabalha de uma forma, e segundo informações, algumas delas o celular da pessoa pode ser bloqueado pela instituição em casos do não pagamento.

Outros bens

É válido informar que o empréstimo na categoria de garantia de bens pode também ser feito com outros bens e até de mais valor, como carro, imóveis, entre outros. Segundo dados, o valor maior que pode chegar pelas instituições financeiras é de R$ 150 mil.

Fazer empréstimo é preciso tomar cuidado se não pode entrar em um mar de dívida, o indicado é só entrar com o pedido de empréstimo realmente quando for o único recurso, porque se caso não conseguir pagar pode causar um grande problema financeiro, no nome, e até mesmo para conseguir liberação em outras instituições financeiras.

Milhares de brasileiros acham forma de fazer emprésitmo, mas dessa vez foi criado o empréstimo de garantia de bens, assim a instituição não sai tanto no prejuízo, pois a pessoa que solicitou o crédito se não fizer o pagamento terá aquele bem, ao qual ele colocou como garantia, tomando pelo banco.

