CPF na nota pode subir seu Score na Serasa? Entenda!

Algo que muitos acreditam, é que colocar o CPF na nota fiscal pode ajudar a aumentar o Score junto ao Serasa. Por isso, é bastante comum ao fazer compras, as pessoas exigirem que isso seja feito (elas não estão erradas em exigir, é um direito). Mas o que poucos sabem, é dos reais benefícios que existem em colocar o CPF na Nota Fiscal, a depender do estado em que a pessoa mora, pode haver um mecanismo contra a sonegação de Impostos que irá ‘beneficiar’ as pessoas que pedem o CPF na Nota Fiscal, entenda.

Colocar o CPF na Nota Fiscal realmente aumenta o Score?

Para a tristeza de muitos, não, isso não tem uma relação direta ao Score de cada pessoa. Uma vez que o Score é aferido por outros fatores, já que trata-se de uma métrica associada a um órgão de proteção ao crédito, para evitar inadimplência das pessoas que fazem uso de crédito para comprar algum produto ou serviço.

Isto é, o Serasa Score, na prática, é um sistema de pontuação, que irá avaliar de maneira individual, cada consumidor em relação ao mercado. Lembrando que a pontuação pode variar de 0 a 1000 pontos, lembrando que quanto mais próximo estiver da pontuação máxima, as chances de concessão de crédito serão maiores.

E os critérios usados no Serasa Score, são relacionados aos dados atualizados, histórico de dívidas, pagamento atualizado das contas bancárias e claro, o relacionamento entre as instituições financeiras e o consumidor em questão. Ou seja, o CPF na nota fiscal não está diretamente ligado aos critérios citados.

O que realmente pode atrapalhar o Score?

Agora um ‘nó’ pode ter ocorrido na mente das pessoas. Se o ‘CPF’ na nota não ajuda nem atrapalha, o que realmente pode ajudar? Entenda. Primeiro, é válido pontuar que o Score alto não é a garantia que você terá direito a um limite alto de crédito, por exemplo, todavia, pode ajudar bastante. Mas a decisão final, sempre é da instituição financeira.

Portanto, sempre priorize estar em dias com suas contas, para que não venha ocorrer problemas com empresas que vinculam seu nome ao Serasa, pois isso acaba influenciando de maneira negativa o seu CPF e causando restrições.

Ou seja, sempre queira ter uma boa relação com empresas de crédito. Isso pode ocorrer de acordo com o seu pagamento em dias dos valores que devem, caso tenha cartão de crédito, procure sempre pagar em dias, se conseguir, pague até antes do dia do vencimento. Além disso, procure sempre pagar as demais contas antes do vencimento também. Todos esses pequenos fatores irão te ajudar a ter um Score mais alto.

