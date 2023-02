Quem o novo Bolsa Família pode beneficiar? Crianças com mais de 6 anos terão a vez?

O Bolsa Família atualmente beneficia milhões de famílias que se encontram em situação de pobreza ou pobreza extrema, garantido um valor mensal mínimo para que as famílias possam usufruir. Atualmente, as parcelas são de R$ 600, todavia, uma novidade irá chegar ao programa social a partir do mês de março e melhorar ainda mais a vida de algumas famílias. Uma vez que algumas famílias poderão ter o benefício pago com o valor de até R$ 900, entenda como isso será possível.

Tudo isso faz parte das promessas de campanha do atual presidente Lula

Durante o período eleitoral, Lula havia feito várias campanhas no que diz respeito ao Bolsa Família. Algumas ele já cumpriu, como por exemplo, fixar o valor da parcela, uma vez, que anteriormente, ela poderia variar e isso acaba causando uma grande incerteza na vida das famílias que recebiam o benefício social.

E outra promessa que ele teria feito era acerca de um acréscimo ao benefício das famílias que têm crianças com idade inferior a 6 anos em seu núcleo. Isto é, para cada criança, a família terá direito a um valor extra de R$ 150. Lembrando que é limitado ao número de 2 crianças por família, ou seja, o benefício máximo nesses casos é de R$ 900.

Para que a família tenha direito ao valor, não basta apenas ter as crianças, é preciso que elas estejam com o cartão de vacinação em dias e, se estiverem em idade escolar, será necessário que elas tenham uma frequência satisfatória, caso contrário, elas poderão perder o direito ao benefício citado.

A cada dois meses, as parcelas do Bolsa Família serão ‘turbinadas’

Como ocorreu neste mês de fevereiro, deve ocorrer nos demais meses do ano, isto é, as parcelas do Bolsa Família virem turbinadas. Mas o aumento em questão ocorre por conta do Auxílio Gás, que é pago para algumas famílias. Isto é, nem todas que recebem o Bolsa Família recebem o vale gás e vice-versa.

As famílias que tiverem direito ao vale gás, a cada dois meses, irão receber uma parcela do Bolsa Família com o valor de aproximadamente R$ 700. Isso ocorre pois ambos os benefícios são pagos juntos. Portanto, neste mês de Fevereiro, as famílias já podem usufruir de tal benefício.

O benefício em questão era uma grande dúvida, nessa transição de Governo, pois ninguém sabia se Lula iria continuar ou não com eles. Mas além de continuar, ele fixou também que o pagamento iria subsidiar 100% do preço médio do gás de cozinha. Ou seja, isso irá beneficiar outros milhões de brasileiros, uma vez que não irão se preocupar com qual dinheiro comprar o gás, já que com o auxílio gás o valor já estará reservado.

