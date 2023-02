Pis/Pasep será suspenso para este grupo de trabalhadores; medida CONFIRMADA

Notícia boa para os trabalhadores de carteira assinada que cumpriram com os requisitos do PIS/Pasep em 2022! O calendário de pagamento já está valendo desde o último dia 15 de fevereiro e milhares de pessoas já sacaram o abono que pode chegar no valor de até um salário mínimo.

Apesar da unificação dos dois programas, o abono está direcionado para dois grupo diferentes através de outras duas instituições financeiras, no qual o pagamento é liberado. Nesse sentido, a estimativa é de que mais de 23 milhões de trabalhadores possam sacar o seu dinheiro de acordo com seu respectivo mês de nascimento, no caso do PIS, ou de acordo com o dígito final do número de inscrição, no caso do Pasep.

Entendendo o PIS/Pasep

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foram criados pelo governo brasileiro com o objetivo de promover a integração dos trabalhadores do setor privado e público, respectivamente, com o desenvolvimento das empresas e do país.

Ambos os programas funcionam por meio da contribuição social dos empregadores, que são responsáveis por recolher um percentual do faturamento das empresas e repassar ao governo, para que os recursos sejam aplicados em programas de desenvolvimento econômico e social.

Além disso, o PIS e o Pasep também oferecem aos trabalhadores cadastrados alguns benefícios, como o abono salarial e os rendimentos do fundo, que são pagos anualmente de acordo com calendário próprio. Mas, afinal, quem possui o direito de receber esse abono?

Quem tem o direito de sacar o valor?

É importante lembrar que não são todos os trabalhadores formais brasileiros que possuem o direito ao abono, pago anualmente através da Caixa Econômica Federal, no caso dos funcionários de empresas privadas, e do Banco do Brasil, como é o caso dos servidores públicos.

Sendo assim, o direito ao saque do valor referente ao PIS/Pasep depende dos seguintes requisitos:

Ter cadastro no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ou seja, ter pelo menos cinco anos de carteira assinada;

Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias durante o ano-base (ano anterior ao do pagamento do abono);

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos no período trabalhado;

Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Além disso, todos os trabalhadores cadastrados no programa possuem o direito aos rendimentos gerados pelo fundo anualmente, de acordo com o saldo de sua conta.

Valores e calendário de pagamento PIS/Pasep

Entender como se dá o cálculo do valor de pagamento do PIS/Pasep é, na verdade, bastante simples, visto que é necessário levar em conta o valor do salário mínimo vigente e a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base no qual se refere a parcela.

Em 2023, o salário mínimo está valendo R$ 1.302, ou seja, esse valor corresponde ao teto do abono salarial em questão. Dessa forma, cada mês trabalhado durante o ano-base corresponde ao valor de R$ 108, 50, assim como 12 meses trabalhados, por exemplo, corresponde ao recebimento do valor total do PIS/Pasep.

Para sabe quando o dinheiro estará disponível para saque, é preciso levar em conta o mês de aniversário do trabalhador no caso daqueles que vão receber o PIS em 2023. Sendo assim, o calendário de pagamento segue a seguinte lógica:

Para os nascidos em janeiro: pagamento no dia 15 de fevereiro;

Fevereiro: 15 de fevereiro;

Março: 15 de março;

Abril: 15 de março;

Maio: 17 de abril;

Junho: 17 de abril;

Julho: 15 de maio;

Agosto: 15 de maio;

Setembro: 15 de junho;

Outubro: 15 de junho;

Novembro: 17 de julho;

Dezembro: 17 de julho.

Já para os servidores públicos, que irão receber o abono referente ao Pasep, o calendário de pagamento se dispõe de acordo com o número final da inscrição no programa. Veja abaixo: